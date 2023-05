पटना, जागरण डिजिटल। विपक्षी एकजुटता की मुहिम छेड़ने की वजह पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया है। नीतीश कुमार ने भाजपा को घेरते हुए कहा कि वे लोग देश का इतिहास बदलना चाहते हैं, इसलिए हम विपक्षी दलों को एकजुट कर रहे हैं।

नीतीश कुमार ने आगे कहा कि इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत एजेंडा नहीं है। मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रहा बल्कि ये सभी लोगों के लिए है। उन्होंने आगे कहा कि विपक्ष के नेताओं से बातचीत हुई है। बातचीत सकरात्मक रही है। आगे एक साथ बैठकर निर्णय लिया जाएगा, तभी मीडिया को सारी जानकारी दे देंगे।

