Bihar Politics: मानसून सत्र को लेकर भाजपा विधानमंडल दल की बैठक आज

राज्य ब्यूरो, पटना : मानसून सत्र को लेकर भाजपा ने सोमवार को दोपहर 12.30 पार्टी प्रदेश मुख्यालय में विधान मंडल दल की बैठक बुलाई है। भाजपा विधानमंडल दल के नेता विजय सिन्हा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अलावा संगठन महामंत्री भिखूभाई दलसानिया सहित पार्टी के सभी विधायक और एमएलसी उपस्थित रहेंगे। इन मुद्दों पर होगी चर्चा बैठक में 13 जुलाई को विधानसभा मार्च को लेकर रणनीति पर सभी विधायक और विधान पार्षद को आवश्यक निर्देश पार्टी की ओर से दिया जाएगा। इसके अलावा दोनों सदनों में सरकार को घेरने, जनहित के मुद्दों की अनदेखी, नौकरशाहों द्वारा जनप्रतिनिधियों का अपमान किए जाने जैसे मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। विधानमंडल दल की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा राज्य में कानून व्यवस्था की लचर स्थिति और नियोजित शिक्षकों के साथ वादाखिलाफी रहेगा। महागठबंधन विधायक दल की भी बैठक विधानमंडल के मॉनसून सत्र को ध्यान में रखकर सोमवार को महागठबंधन विधायक दल की बैठक विधामसभा के सेंट्रल हाल में होगी। बैठक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होगी। गौरतलब है कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी इस दौरान मौजूद रहेंगे और सभा को संबोधित करेंगे। महागठबंधन विधायक दल की बैठक में यह चर्चा होगी कि सदन के दौरान सत्ताधारी दल के विधायकों को किस तरह से विभिन्न मुद्दों पर सक्रिय रहना है तथा विपक्ष द्वारा उठाए गए मामले का किस तरह से एकजुटता के साथ प्रतिकार करना है।

Edited By: Paras Pandey