Bihar: 'राजद को स्वीकार्य नहीं हैं नीतीश कुमार...', सुशील मोदी बोले- विधायकों के फोन टैप करा रहे मुख्यमंत्री

भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने गठबंधन सरकार को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधान पार्षद सुनील सिंह के बीच तीखी बहस से साफ है कि राजद और जदयू के बीच परस्पर अविश्वास गहरा हुआ है। सुशील मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि नीतीश विधायकों और मंत्रियों के फोन टैप करा रहे है।

राज्य ब्यूरो, पटना: भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने गठबंधन सरकार को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राजद विधान पार्षद सुनील सिंह के बीच तीखी बहस से साफ है कि राजद और जदयू के बीच परस्पर अविश्वास गहरा हुआ है। कौन किसके संपर्क में है, किससे किसकी क्या बात हुई; यह सब अगर मुख्यमंत्री को पता है तो लगता है विधायकों के फोन टैप कराए जा रहे हैं। यही नहीं, खुफिया विभाग के जरिए सब पर निगरानी रखी जा रही है। राजद को स्वीकार्य नहीं नीतीश: सुशील मोदी उन्होंने कहा कि महागठबंधन सरकार बनने के 11 महीने बाद न राजद को नीतीश कुमार स्वीकार्य हैं और न जदयू को तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपना मंजूर है। राजद के लोग लालू प्रसाद के चेहरे पर और जदयू के लोग भाजपा के वोट तथा पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीते हैं। नीतीश के नेतृत्व पर उठाया सवाल उन्होंने कहा कि सरकार बनाने वाले दोनों प्रमुख दलों में कोई भी नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव नहीं जीता है। एमएलसी सुनील सिंह से हमारे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन 27 साल से वे लालू प्रसाद के विश्वास पात्र हैं। कभी उन्होंने पलटी नहीं मारी।

