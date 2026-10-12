Bihar Politics: बिहार में BJP को झटका, संजय साव समर्थकों के साथ RJD में शामिल

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार की राजनीति में सोमवार को उस समय हलचल देखने को मिली, जब भाजपा नेता संजय कुमार साव उर्फ साधु साव ने अपने समर्थकों के साथ राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की सदस्यता ग्रहण कर ली। पटना में राजद के प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू के समक्ष उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। इस दौरान राजद के कई नेता भी मौजूद रहे।

भाजपा नेता ने समर्थकों के साथ राजद का थामा दामन राजद नेता एजाज अहमद के अनुसार, संजय कुमार साव उर्फ साधु साव अपने समर्थकों के साथ पार्टी में शामिल हुए। प्रदेश प्रधान महासचिव रणविजय साहू ने उन्हें सदस्यता रसीद देकर औपचारिक रूप से राजद में शामिल कराया।

इस मौके पर पार्टी की ओर से उन्हें हरे गमछे और लालू प्रसाद यादव के संघर्ष व योगदान पर आधारित पुस्तक गोपालगंज टू रायसीना देकर सम्मानित किया गया। सदस्यता कार्यक्रम में कई राजद नेता रहे मौजूद इस अवसर पर राजद के राष्ट्रीय महासचिव बिनु यादव, नेता एजाज अहमद, हरेंद्र कुमार कुशवाहा, भाई अरुण कुमार और ई. अशोक यादव सहित कई नेता उपस्थित रहे। भाजपा नेता के राजद में शामिल होने को लेकर पार्टी नेताओं ने इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में पेश किया।

भाजपा पर बरसे रणविजय साहू, महंगाई और रोजगार का उठाया मुद्दा सदस्यता कार्यक्रम के दौरान रणविजय साहू ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई और रोजगार के मुद्दों पर भाजपा की नीतियों से आम लोगों तथा युवाओं को परेशानी हो रही है।

उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी और रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहे हैं। ये आरोप राजद की ओर से लगाए गए हैं। लालू के विचार और तेजस्वी के कार्यों से प्रभावित होने का दावा राजद नेता एजाज अहमद ने कहा कि संजय साव अपने समर्थकों के साथ लालू प्रसाद यादव के विचारों और तेजस्वी यादव के कार्यों से प्रभावित होकर राजद में शामिल हुए हैं।