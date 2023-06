Bihar: तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, PM मोदी नहीं, जनता के मुद्दों पर लड़ा जाएगा लोकसभा चुनाव

पटना, जागरण ऑनलाइन डेस्क: 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए देशभर के विपक्षी दलों का 22 जून को बिहार की राजधानी में महाजुटान हो रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस बैठक को लेकर काफी उत्साहित दिख रहे हैं।

विश्लेषक इस बैठक को 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के विजय रथ को रोकने के रूप में देख रहे हैं, लेकिन बुधवार को मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी यादव ने इस बात का खंडन किया है। सवालों का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जो यह बैठक हो रही है, यह एक संकेत है कि आने वाले समय में परिवर्तन होकर रहेगा। परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि यह जनता की जरूरत है।

तेजस्वी ने कहा कि लोकसभा चुनाव मोदी के नाम पर नहीं होना जा रहा है। यह चुनाव किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं लड़ा जा रहा है। यह चुनाव देश की जनता का चुनाव है, जो देश की जनता के मुद्दों पर ही लड़ा जाएगा, क्योंकि यही सबसे जरूरी है।

VIDEO | “The (mega opposition) meeting in Bihar indicates that a change is going to come”, says Bihar Deputy CM Tejashwi Yadav on mega opposition meet scheduled to be held on 23 June in Patna. pic.twitter.com/lCQIhoR4GE