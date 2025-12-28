Language
    क्र‍िश का गाना सुनेगा, क्र‍िश का... बिहार पुलिस से इसका क्‍या कनेक्‍शन? समझ‍िए पूरा मामला

    By Vyas ChandraEdited By: Vyas Chandra
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 03:40 PM (IST)

    बिहार पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक वायरल "क्रिश का गाना सुनेगा" मीम का उपयोग किया है। पुलिस ने अपने एक्स हैंडल पर लोगों ...और पढ़ें

    Hero Image

    साइबर अपराध के प्रत‍ि आमजन को जागरूक कर रही बिहार पुल‍िस। सांकेत‍िक तस्‍वीर

    ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Police: क्र‍िश का गाना सुनेगा, क्र‍िश का...। यह मीम अभी खूब वायरल हो रहा है। बड़ी संख्‍या में इंस्‍टाग्राम, फेसबुक और एक्‍स पर इससे जुड़े मीम्‍स बनाए जा रहे हैं। 

    बिहार पुलिस ने भी इस वायरल मीम का इस्‍तेमाल किया है। अपने एक्‍स हैंडल पर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एक अनोखा पोस्‍ट साझा किया है।  

    इसमें वायरल बच्‍चे की तस्‍वीर लगाते हुए लिखा गया है, ओटीपी किसी को नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे। तस्‍वीर में साइबर फ्रॉड फोन करता दिख रहा है। 

    Bihar Police

    आपने 10 लाख की लॉटरी जीती है

    फ्रॉड की तस्‍वीर के साथ लिखा है, बधाई हो सर, आपने 10 लाख की लॉटरी जीती है। बस थोड़ा सा प्रोसेस चार्ज देना होगा, और ओटीपी कन्‍फर्म कर दीजिए। 

    इसके बाद वायरल लड़के की तस्‍वीर के साथ लिखा है, क्र‍िश का गाना सुनेगा, क्र‍िश का। दरअसल यह आमजन को जागरूक करने के लिए किया गया है।  

    लोगों को बताया जा रहा है कि किसी हाल में OTP साझा नहीं करें, वरना साइबर अपराधी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। 

    साइबर अपराध से बचाने का प्रयास 

    बिहार में जिस तरह से साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए बिहार पुलिस हर स्‍तर से प्रयास कर रही है। 

    हाईटेक हो चुकी पुलिस अब तकनीकी रूप से भी ऐसी घटनाओं पर नकेल कस रही है। लगातार साइबर अपराधी पकड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही अलग-अलग प्‍लेटफॉर्म पर पुलिस आमजन को जागरूक भी कर रही है। 

    लोगों को अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी किसी से भी साझा नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। यहां तक की बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं।  

