ड‍िज‍िटल डेस्‍क, पटना। Bihar Police: क्र‍िश का गाना सुनेगा, क्र‍िश का...। यह मीम अभी खूब वायरल हो रहा है। बड़ी संख्‍या में इंस्‍टाग्राम, फेसबुक और एक्‍स पर इससे जुड़े मीम्‍स बनाए जा रहे हैं।

बिहार पुलिस ने भी इस वायरल मीम का इस्‍तेमाल किया है। अपने एक्‍स हैंडल पर लोगों को साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए एक अनोखा पोस्‍ट साझा किया है।

इसमें वायरल बच्‍चे की तस्‍वीर लगाते हुए लिखा गया है, ओटीपी किसी को नहीं, चाहे कोई कुछ भी कहे। तस्‍वीर में साइबर फ्रॉड फोन करता दिख रहा है।

आपने 10 लाख की लॉटरी जीती है

फ्रॉड की तस्‍वीर के साथ लिखा है, बधाई हो सर, आपने 10 लाख की लॉटरी जीती है। बस थोड़ा सा प्रोसेस चार्ज देना होगा, और ओटीपी कन्‍फर्म कर दीजिए।

इसके बाद वायरल लड़के की तस्‍वीर के साथ लिखा है, क्र‍िश का गाना सुनेगा, क्र‍िश का। दरअसल यह आमजन को जागरूक करने के लिए किया गया है।

लोगों को बताया जा रहा है कि किसी हाल में OTP साझा नहीं करें, वरना साइबर अपराधी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं।

साइबर अपराध से बचाने का प्रयास

बिहार में जिस तरह से साइबर क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसकी रोकथाम के लिए बिहार पुलिस हर स्‍तर से प्रयास कर रही है।

हाईटेक हो चुकी पुलिस अब तकनीकी रूप से भी ऐसी घटनाओं पर नकेल कस रही है। लगातार साइबर अपराधी पकड़े जा रहे हैं। इसके साथ ही अलग-अलग प्‍लेटफॉर्म पर पुलिस आमजन को जागरूक भी कर रही है।

लोगों को अपना पासवर्ड, पिन, ओटीपी किसी से भी साझा नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। यहां तक की बैंक अधिकारियों के साथ भी नहीं।