बिहार पुलिस महकमे में फेरबदल: बिहार पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का ट्रांसफर, 24 SDPO बदले

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के 27 अफसरों का शनिवार की देर रात तबादला कर दिया गया। इसमें छपरा, आरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, फुलवारीशरीफ समेत 24 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) बदल गए हैं।

एएसपी सोनू कुमार राय को उच्चतर प्रभार देते हुए पटना का एसपी प्रशासन बनाया गया है। वहीं उमेश्वर चौधरी को फुलवारीशरीफ जबकि प्रेमचंद सिंह को छपरा सदर का एसडीपीओ-2 बनाया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।

विभागीय जानकारी के अनुसार, पोलस्त कुमार को महुआ, सुशील कुमार को आरा सदर, प्रशांत कुमार को बेगूसराय सदर, राजेश कुमार को हथुआ, अजीत प्रताप सिंह चौहान को धमदाहा पूर्णिया, अमरकांत को मंझौल और सतीश सुमन को समस्तीपुर सदर का नया एसडीपीओ बनाया गया है।