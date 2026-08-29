बिहार पुलिस महकमे में फेरबदल: बिहार पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का ट्रांसफर, 24 SDPO बदले
राज्य सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला किया है, जिसमें छपरा, आरा सहित 24 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) शामिल हैं।
HighLights
बिहार पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला हुआ।
छपरा, आरा समेत 24 एसडीपीओ बदले गए।
पटना एसपी प्रशासन सहित कई नए एसडीपीओ नियुक्त।
राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य सरकार ने बिहार पुलिस सेवा के 27 अफसरों का शनिवार की देर रात तबादला कर दिया गया। इसमें छपरा, आरा, बेगूसराय, समस्तीपुर, फुलवारीशरीफ समेत 24 अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) बदल गए हैं।
एएसपी सोनू कुमार राय को उच्चतर प्रभार देते हुए पटना का एसपी प्रशासन बनाया गया है। वहीं उमेश्वर चौधरी को फुलवारीशरीफ जबकि प्रेमचंद सिंह को छपरा सदर का एसडीपीओ-2 बनाया गया है। गृह विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, पोलस्त कुमार को महुआ, सुशील कुमार को आरा सदर, प्रशांत कुमार को बेगूसराय सदर, राजेश कुमार को हथुआ, अजीत प्रताप सिंह चौहान को धमदाहा पूर्णिया, अमरकांत को मंझौल और सतीश सुमन को समस्तीपुर सदर का नया एसडीपीओ बनाया गया है।
राकेश कुमार रंजन को बिहारशरीफ सदर, आनंद मोहन गुप्ता को सिवान सदर, राकेश कुमार भाष्कर को बेतिया सदर और कृपालचंद्र जायसवाल को गोपालगंज सदर का एसडीपीओ-दो बनाया गया है।
वहीं, पकंज कुमार मिश्रा को अरेराज, निशिकांत भारती को सिमरी बख्तियारपुर, चंद्रभूषण को दाउदनगर, अभिनव कुमार को वजीरगंज, पंकज कुमार सिंह को त्रिवेणीगंज, सत्येन्द्र राम को रामनगर, अजय कुमार को मधेपुरा सदर, पवन कुमार को वीरपुर, पवन कुमार सिंह को उदाकिशुनगंज, पंकज कुमार सिंह को सहरसा सदर और अभय कुमार को खड़गपुर को एसडीपीओ बनाया गया है।
इसके अलावा गोरख राम को बीसैप-4 डुमरांव और गुलशन कुमार को गया रेल का डीएसपी बनाया गया है।
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