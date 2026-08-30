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बिहार पुलिस तबादला सूची में गड़बड़ी, एक ही SDPO को दो अलग-अलग जिलों में कर दिया तैनात

By Sunil Raj Edited By: Piyush Pandey
Updated: Sun, 30 Aug 2026 10:31 PM (IST)

गृह विभाग की ट्रांसफर सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें एक ही एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह को सुपौल और सहरसा, दो अलग-अलग जिलों में पदस्थापित कर दिया गया।

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (जागरण)

HighLights

  1. गृह विभाग की ट्रांसफर सूची में सामने आई बड़ी गड़बड़ी।

  2. एक ही एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह को दो जगह पदस्थापन।

  3. पुलिस मुख्यालय द्वारा गलती सुधारने की प्रक्रिया शुरू की गई।

राज्य ब्यूरो, पटना। गृह विभाग की आरक्षी शाखा की ट्रांसफर सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। शनिवार को जारी 27 डीएसपी और एसडीपीओ के तबादले से जुड़ी सूची में एक ही अधिकारी का नाम दो जगह दर्ज हो गया।

पंकज कुमार सिंह को सुपौल के त्रिवेणीगंज का एसडीपीओ बनाया गया है। इसी सूची में उन्हें सहरसा का एसडीपीओ भी पदस्थापित कर दिया गया है।

सूची में उनका नाम क्रम संख्या 19 और 25 पर दर्ज है। दोनों जगह अलग-अलग जिले में पदस्थापन दिखाया गया है। इससे विभागीय स्तर पर भी सवाल उठे हैं।

मामला सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय हरकत में आया है। इस गलती को ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

डीजीपी विनय कुमार ने पंकज कुमार सिंह को छोड़कर बाकी सभी डीएसपी और एसडीपीओ को नई जगह योगदान देने का निर्देश दिया है। अब गृह विभाग की आरक्षी शाखा से संशोधित आदेश जारी होने की उम्मीद है।

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