बिहार पुलिस तबादला सूची में गड़बड़ी, एक ही SDPO को दो अलग-अलग जिलों में कर दिया तैनात

राज्य ब्यूरो, पटना। गृह विभाग की आरक्षी शाखा की ट्रांसफर सूची में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। शनिवार को जारी 27 डीएसपी और एसडीपीओ के तबादले से जुड़ी सूची में एक ही अधिकारी का नाम दो जगह दर्ज हो गया।

पंकज कुमार सिंह को सुपौल के त्रिवेणीगंज का एसडीपीओ बनाया गया है। इसी सूची में उन्हें सहरसा का एसडीपीओ भी पदस्थापित कर दिया गया है।

सूची में उनका नाम क्रम संख्या 19 और 25 पर दर्ज है। दोनों जगह अलग-अलग जिले में पदस्थापन दिखाया गया है। इससे विभागीय स्तर पर भी सवाल उठे हैं।

मामला सामने आने के बाद पुलिस मुख्यालय हरकत में आया है। इस गलती को ठीक कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

डीजीपी विनय कुमार ने पंकज कुमार सिंह को छोड़कर बाकी सभी डीएसपी और एसडीपीओ को नई जगह योगदान देने का निर्देश दिया है। अब गृह विभाग की आरक्षी शाखा से संशोधित आदेश जारी होने की उम्मीद है।

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