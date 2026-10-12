बिहार में 27 ASP-DSP का तबादला, साइबर क्राइम से लेकर STF तक बदले अफसरों की जिम्मेदारी; पटना से मुजफ्फरपुर तक नई तैनाती

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में पुलिस महकमे के भीतर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। राज्य सरकार के गृह विभाग ने बिहार पुलिस सेवा के 27 अधिकारियों का तबादला किया है। 11 अक्टूबर 2026 को जारी अधिसूचना के तहत अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) और पुलिस उपाधीक्षक (DSP) स्तर के अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इस बदलाव में विशेष शाखा, एसटीएफ, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो और साइबर क्राइम जैसी अहम इकाइयां शामिल हैं।

साइबर क्राइम से निपटने के लिए कई जिलों में नई तैनाती तबादला सूची में साइबर क्राइम से जुड़ी जिम्मेदारियों पर भी ध्यान दिया गया है। नवीन कुमार को मधुबनी और मनीष चंद्र चौधरी को मधेपुरा में साइबर क्राइम डीएसपी बनाया गया है।

दीपक कुमार को मुजफ्फरपुर नगर में साइबर क्राइम की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मो. फैसल चांद को सारण में साइबर क्राइम डीएसपी बनाया गया है। इन तैनातियों के बाद संबंधित जिलों में साइबर अपराध से जुड़े मामलों की पुलिसिंग की जिम्मेदारी नए अधिकारियों के पास होगी। पटना की विशेष इकाइयों में भी बदले अधिकारी राजधानी पटना में भी कई महत्वपूर्ण पदों पर अधिकारियों की जिम्मेदारी बदली गई है। संजय कुमार झा को अपर पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना में पदस्थापित किया गया है। अजय कुमार सिंह को अपर पुलिस अधीक्षक, विशेष कार्य बल (STF), पटना की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं, सुरेंद्र कुमार सिंह को मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना में तैनात किया गया है। छपरा, बक्सर और पटना में भी नई जिम्मेदारियां क्षेत्रीय और अनुमंडल स्तर पर भी बदलाव किए गए हैं। रामपुकार सिंह को प्रमोशन के बाद अपर पुलिस अधीक्षक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-14, पटना में पदस्थापित किया गया है। भास्कर रंजन को रेल पटना से स्थानांतरित कर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, डुमरांव, बक्सर बनाया गया है। आशीष राज को मसौढ़ी, पटना में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-II की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए पदस्थापन से पुलिसिंग व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी गृह विभाग के आदेश के अनुसार, अधिकारियों को नई जिम्मेदारियों के अनुरूप कार्यभार संभालना होगा। जिन अधिकारियों का पदस्थापन अन्यत्र नहीं किया गया है, वे नए पदाधिकारियों को प्रभार सौंपने के बाद अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय, पटना में योगदान देंगे। इस फेरबदल का उद्देश्य विभिन्न पुलिस इकाइयों और जिलों में प्रशासनिक कामकाज को व्यवस्थित करना है।