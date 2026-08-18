Bihar Police Transfer 2026: 11 DSP रैंक के अफसरों का तबादला, EOU-CID और मद्यनिषेध में नई तैनाती

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गृह विभाग ने बिहार पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की अधिसूचना जारी की है।

18 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, सभी अधिकारियों को उनके नए पद और स्थान पर अगले आदेश तक के लिए तैनात किया गया है।

तबादले में पुलिस मुख्यालय के अलावा EOU, CID, STF, विशेष निगरानी इकाई और मद्यनिषेध विभाग में भी बदलाव किया गया है।

विशेष शाखा से पुलिस मुख्यालय तक बदली जिम्मेदारी

विशेष शाखा, पटना में अपर पुलिस अधीक्षक (स्टाफ ऑफिसर कोटि का उच्चतर प्रभार) के पद पर तैनात मो. शिब्ली नोमानी को अब इसी शाखा में पुलिस अधीक्षक (बी) की जिम्मेदारी दी गई है।