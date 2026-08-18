Bihar Police Transfer 2026: 11 DSP रैंक के अफसरों का तबादला, EOU-CID और मद्यनिषेध में नई तैनाती
बिहार पुलिस सेवा में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, जिसमें 11 अधिकारियों का स्थानांतरण और पदस्थापन किया गया है। इस बदलाव से पुलिस मुख्यालय, EOU, CID, STF, विशेष निगरानी इकाई और मद्यनिषेध विभाग प्रभावित हुए हैं।
HighLights
बिहार पुलिस में 11 अधिकारियों का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल।
EOU, CID, मद्यनिषेध सहित कई विभागों में नई पोस्टिंग।
अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां, कामकाज व्यवस्थित करने का लक्ष्य।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार पुलिस महकमे में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। गृह विभाग ने बिहार पुलिस सेवा के 11 अधिकारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन की अधिसूचना जारी की है।
18 अगस्त 2026 को जारी आदेश के मुताबिक, सभी अधिकारियों को उनके नए पद और स्थान पर अगले आदेश तक के लिए तैनात किया गया है।
तबादले में पुलिस मुख्यालय के अलावा EOU, CID, STF, विशेष निगरानी इकाई और मद्यनिषेध विभाग में भी बदलाव किया गया है।
विशेष शाखा से पुलिस मुख्यालय तक बदली जिम्मेदारी
विशेष शाखा, पटना में अपर पुलिस अधीक्षक (स्टाफ ऑफिसर कोटि का उच्चतर प्रभार) के पद पर तैनात मो. शिब्ली नोमानी को अब इसी शाखा में पुलिस अधीक्षक (बी) की जिम्मेदारी दी गई है।
वहीं खगड़िया के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी-1, सदर मुकुल कुमार रंजन को बिहार पुलिस मुख्यालय में पुलिस अधीक्षक, विधि-व्यवस्था के पद पर पदस्थापित किया गया है। इस तैनाती से मुख्यालय की विधि-व्यवस्था शाखा में भी बदलाव हुआ है।
मद्यनिषेध विभाग में उपेन्द्र यादव की नई पोस्टिंग
विशेष सशस्त्र पुलिस-1, पटना के अपर पुलिस अधीक्षक उपेन्द्र कुमार यादव को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। उन्हें पुलिस अधीक्षक, मद्यनिषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, पटना बनाया गया है।
वहीं विशेष निगरानी इकाई के पुलिस उपाधीक्षक चन्द्र भूषण को वरीय पुलिस उपाधीक्षक, विशेष अपराध, अपराध अनुसंधान विभाग (CID), पटना की जिम्मेदारी मिली है।
विधि-व्यवस्था और CID में भी बदलाव
सुधीर कुमार को बिहार पुलिस मुख्यालय की विधि-व्यवस्था शाखा में वरीय पुलिस उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापित किया गया है। इसके साथ ही विशेष अपराध और कानून-व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पर नई तैनाती हुई है।
गृह विभाग के आदेश के अनुसार, इन तबादलों का उद्देश्य पुलिस प्रशासन में अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां तय करना और विभिन्न इकाइयों के कामकाज को व्यवस्थित करना है।
EOU के दो अधिकारियों को विशेष निगरानी इकाई भेजा गया
आर्थिक अपराध इकाई (EOU) में तैनात पुलिस उपाधीक्षक जाकिर हुसैन और राजन प्रसाद सिंह का भी तबादला किया गया है।
दोनों अधिकारियों को विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना में पुलिस उपाधीक्षक के पद पर तैनात किया गया है।
इसके अलावा रेल, कटिहार के पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार अकेला को भी विशेष निगरानी इकाई, पटना भेजा गया है। इस तरह विशेष निगरानी इकाई में एक साथ कई अधिकारियों की नई तैनाती हुई है।
STF से EOU पहुंचे संजीव कुमार
विशेष कार्य बल (STF), बिहार, पटना में पदस्थापित पुलिस उपाधीक्षक संजीव कुमार को आर्थिक अपराध इकाई (EOU), बिहार, पटना में पुलिस उपाधीक्षक बनाया गया है।
गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। आदेश की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशन के लिए ई-गजट कोषांग को भी भेजी गई है।
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