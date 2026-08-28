बिहार में पुलिस SI भर्ती प्रक्रिया पर ब्रेक! 1799 पदों का PET और दस्तावेज सत्यापन अगले आदेश तक स्थगित

जागरण संवाददाता, पटना। बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (बीपीएसएससी) ने पुलिस अवर निरीक्षक के 1799 पदों पर भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा बड़ा फैसला लिया है। आयोग ने शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) और अभिलेख सत्यापन को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है।

शुक्रवार को जारी सूचना के बाद उन अभ्यर्थियों में हलचल बढ़ गई, जो मुख्य परीक्षा के आधार पर अगले चरण की तैयारी कर रहे थे। अब PET और दस्तावेज सत्यापन की नई तारीख बाद में जारी की जाएगी। छात्र प्रतिनिधिमंडल से बैठक के बाद आया फैसला एक दिन पहले गुरुवार को शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में छात्र प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक हुई थी। इस बैठक में लिए गए निर्णयों में पुलिस अवर निरीक्षक भर्ती परीक्षा की जांच का मुद्दा भी शामिल था।

इसके बाद शुक्रवार को बीपीएसएससी ने PET और अभिलेख सत्यापन स्थगित करने की घोषणा कर दी। आयोग के इस फैसले के बाद भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण पर फिलहाल रोक लग गई है। अब अभ्यर्थियों को नई सूचना का इंतजार करना होगा।

सितंबर-अक्टूबर में होना था PET का आयोजन आयोग की ओर से पहले जारी कार्यक्रम के अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा सितंबर और अक्टूबर में आयोजित की जानी थी। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन और PET में शामिल होना था। लेकिन अब दोनों प्रक्रियाओं को अगले आदेश तक टाल दिया गया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नई तिथि की जानकारी बाद में अलग से जारी की जाएगी। अभ्यर्थियों को आधिकारिक सूचना पर नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है। 23 सितंबर 2025 को जारी हुआ था भर्ती का विज्ञापन पुलिस अवर निरीक्षक के 1799 पदों के लिए 23 सितंबर 2025 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। इसके बाद प्रारंभिक लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में सफल 35 हजार 857 अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित परीक्षा में शामिल होने का मौका मिला। मुख्य परीक्षा का आयोजन 27 मई 2026 को दो पालियों में किया गया था। इसके बाद परिणाम और अगले चरण के लिए अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया शुरू हुई।

मुख्य परीक्षा में कई अभ्यर्थी हुए अयोग्य घोषित मुख्य लिखित परीक्षा के पहले पत्र में 414 अभ्यर्थियों को कदाचार और अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किया गया। इसके बाद 33 हजार 888 अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया। इनमें से 33 हजार 726 अभ्यर्थी न्यूनतम 30 प्रतिशत अर्हतांक प्राप्त करने में सफल रहे। वहीं दूसरे पत्र सामान्य अध्ययन की परीक्षा में कुल 34 हजार 298 अभ्यर्थी शामिल हुए। दूसरे पत्र में भी कदाचार और अन्य कारणों से कई अभ्यर्थियों पर कार्रवाई हुई।

दूसरे पत्र के बाद मेरिट के आधार पर हुआ PET के लिए चयन द्वितीय पत्र में 998 अभ्यर्थियों को कदाचार और अन्य कारणों से अयोग्य घोषित किया गया था। इसके बाद 33 हजार 300 अभ्यर्थियों की उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया।

न्यूनतम अर्हतांक हासिल करने वाले 32 हजार 645 अभ्यर्थियों में से नियमों के अनुसार चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। विभिन्न आरक्षण श्रेणियों में उपलब्ध रिक्तियों के छह गुना अभ्यर्थियों का मेधा क्रम के आधार पर चयन किया गया। इन्हीं चयनित अभ्यर्थियों को शारीरिक योग्यता और दक्षता परीक्षा में शामिल होना था।

अब नई तारीख का इंतजार, आयोग के अगले आदेश पर टिकी नजर PET और अभिलेख सत्यापन स्थगित होने के बाद अब अभ्यर्थियों की नजर बीपीएसएससी के अगले आदेश पर टिकी है। आयोग ने कहा है कि मुख्य परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन और शारीरिक दक्षता परीक्षा की नई तिथि के बारे में बाद में जानकारी दी जाएगी।