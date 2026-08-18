बिहार में 5312 पुलिस पदों की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी, 27,969 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित

जागरण संवाददाता, पटना। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) ने मंगलवार को तीन अलग-अलग भर्ती परीक्षाओं के लिखित परीक्षा परिणाम जारी कर दिए। इन परीक्षाओं के माध्यम से कुल 5312 पदों पर भर्ती होनी है। परीक्षाफल पर्षद की वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर देखे जा सकते हैं।

27,969 अभ्यर्थियों का पीईटी-पीएसटी के लिए चयन पर्षद के अनुसार तीनों भर्तियों में कुल 27 हजार 969 अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा (पीईटी) या शारीरिक जांच एवं माप परीक्षा (पीएसटी) के लिए चयनित किया गया है। इनमें मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के 4236 पद शामिल हैं।

दूरसंचार सिपाही के 993 पदों का भी परिणाम बिहार पुलिस दूरसंचार एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग में सिपाही (परिचालक) के 993 पदों के लिए भी परिणाम जारी हुआ है। वहीं बिहार पुलिस विशेष शाखा में सिपाही के 83 पदों के लिए लिखित परीक्षा का परिणाम भी घोषित किया गया है। मद्य निषेध-कक्षपाल भर्ती में 21,749 अभ्यर्थी सफल मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलंत दस्ता सिपाही के लिए 11 लाख चार हजार 473 वैध आवेदन मिले थे। 14 और 17 जून को हुई लिखित परीक्षा में पांच लाख 34 हजार 735 अभ्यर्थी शामिल हुए।

इनमें 80 अभ्यर्थी कदाचार या प्राथमिकी में संलिप्तता के कारण अयोग्य घोषित किए गए। पीईटी के लिए पुरुष-महिला के साथ ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी चयनित लिखित परीक्षा के बाद 21 हजार 749 अभ्यर्थियों को पीईटी के लिए चयनित किया गया है। इनमें 14 हजार 92 पुरुष, 7642 महिला और 15 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल हैं। दूरसंचार सिपाही भर्ती में 5966 अभ्यर्थी सफल दूरसंचार एवं तकनीकी संवर्ग में सिपाही (परिचालक) के लिए दो लाख 82 हजार 823 वैध आवेदन मिले थे। 28 जून को हुई लिखित परीक्षा में एक लाख 28 हजार 482 अभ्यर्थी शामिल हुए। कदाचार या प्राथमिकी के कारण 28 अभ्यर्थी अयोग्य हुए। अब 5966 अभ्यर्थियों को पीईटी के लिए सफल घोषित किया गया है। दूरसंचार भर्ती में 3707 पुरुष, 2258 महिला चयनित पीईटी के लिए चयनित 5966 अभ्यर्थियों में 3707 पुरुष, 2258 महिला और एक ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी शामिल हैं। पर्षद ने परीक्षा प्रक्रिया के अगले चरण के लिए चयनित अभ्यर्थियों की जानकारी जारी कर दी है।

विशेष शाखा सिपाही के 254 अभ्यर्थी पीएसटी के लिए चयनित पुलिस विशेष शाखा में सिपाही के लिए दो लाख 24 हजार 429 वैध आवेदन मिले थे। 24 जून को हुई लिखित परीक्षा में दोनों प्रश्न-पत्रों में करीब 64 हजार अभ्यर्थी शामिल हुए। कदाचार के कारण तीन अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया।