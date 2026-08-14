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    Bihar Police को मिले 18 पुलिस पदक, इंस्पेक्टर अफसर हुसैन को गैलंट्री मेडल; दो अफसरों को राष्ट्रपति पदक

    By Rajat Kumar Edited By: vyas Chandra
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 10:00 AM (IST)

    स्वतंत्रता दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार पुलिस को 18 पदक दिए हैं। इसमें इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को गैलंट्री मेडल, जबकि आईजी संजय कुमार ...और पढ़ें

    बिहार को म‍िले 18 पुल‍िस पदक। सांकेत‍िक तस्‍व्‍ीर

    बिहार को म‍िले 18 पुल‍िस पदक। सांकेत‍िक तस्‍व्‍ीर

    HighLights

    1. बिहार पुलिस को स्वतंत्रता दिवस पर कुल 18 पुलिस पदक प्राप्त हुए।

    2. इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को वीरता के लिए गैलंट्री मेडल मिला।

    3. आईजी संजय कुमार, एसपी बीना कुमारी को विशिष्ट सेवा राष्ट्रपति पदक।

    राज्य ब्यूरो, पटना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर बिहार पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 18 पुलिस पदक दिए गए हैं। 

    इसमें इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को गैलंट्री मेडल मिला है। वहीं आईजी संजय कुमार और एसपी बीना कुमारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है।

    15 को मिला सराहनीय सेवा पदक 

    इसके अलावा डीआइजी राकेश कुमार सिन्हा और एसपी इम्तियाज़ अहमद समेत 15 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए सराहनीय पदक की घोषणा की गई है। पिछले साल 2025 में बिहार पुलिस को 15 पदक मिले थे।

    इन्‍हें म‍िला सराहनीय सेवा पदक 

    List

    • राकेश कुमार स‍िन्‍हा-डीआईजी 
    • इम्‍तेयाज अहमद-एसपी 
    • मो इरशाद आलम-इंस्‍पेक्‍टर
    • मुकेश कुमार स‍िंह- एएसआई 
    • लवकुश कुमार-एएसआई 
    • राकेश कुमार सिंह-एसआई 
    • शंभु नाथ सिंह-हवलदार 
    • संतोष छेत्री-एसआई 
    • संतोष अले मगर-हवलदार 
    • रुपेश थापा-हवलदार 
    • तपन गुरुंग-कांस्‍टेबल 
    • छत्रबहादुर थापा-कांस्‍टेबल 
    • संतोष कुमार ठाकुर-कांस्‍टेबल 
    • अमिताभ ग‍िरी-एएसआई 
    • आनंद प्रकाश-एएसआई 

    डीएसपी के रूप में राकेश स‍िन्‍हा ने शुरू की सेवा 

    डीआईजी राकेश कुमार स‍िन्‍हा ने 1999 में डीएसपी के रूप में पुल‍िस सेवा की शुरुआत की थी। 2001 में झारखंड के दुमका में पहली पोस्‍ट‍िंग हुई। 

    बाद में उन्‍हें ब‍िहार कैडर म‍िला। रोहतास, शेखपुरा, जहानाबाद, नालंदा समेत कई ज‍िलों में अपनी सेवाएं दीं।  एसटीएफ से लेकर एटीएस और निगरानी में भी ज‍िम्‍मेदारि‍यां संभालीं।   

    2012 में उन्‍हें भारतीय पुल‍िस सेवा का अधिकारी बनाया गया। वर्तमान में वे निगरानी अन्‍वेषण ब्‍यूरो में डीआईजी के पद पर सेवा दे रहे हैं। 

    पंजाब और गुजरात चुनाव के दौरान वे पुल‍िस पर्यवेक्षक भी रहे। अबतक उन्‍हें 32 प्रशस्‍त‍ि पत्र म‍िल चुके हैं। और अब उन्‍हें यह बड़ा सम्‍मान म‍िला है। 