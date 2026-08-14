Bihar Police को मिले 18 पुलिस पदक, इंस्पेक्टर अफसर हुसैन को गैलंट्री मेडल; दो अफसरों को राष्ट्रपति पदक

राज्य ब्यूरो, पटना। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर बिहार पुलिस को केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से 18 पुलिस पदक दिए गए हैं।

इसमें इंस्पेक्टर मोहम्मद अफसर हुसैन को गैलंट्री मेडल मिला है। वहीं आईजी संजय कुमार और एसपी बीना कुमारी को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक के लिए चुना गया है।

15 को मिला सराहनीय सेवा पदक

इसके अलावा डीआइजी राकेश कुमार सिन्हा और एसपी इम्तियाज़ अहमद समेत 15 पुलिस पदाधिकारियों एवं कर्मियों के लिए सराहनीय पदक की घोषणा की गई है। पिछले साल 2025 में बिहार पुलिस को 15 पदक मिले थे।

इन्‍हें म‍िला सराहनीय सेवा पदक राकेश कुमार स‍िन्‍हा-डीआईजी

इम्‍तेयाज अहमद-एसपी

मो इरशाद आलम-इंस्‍पेक्‍टर

मुकेश कुमार स‍िंह- एएसआई

लवकुश कुमार-एएसआई

राकेश कुमार सिंह-एसआई

शंभु नाथ सिंह-हवलदार

संतोष छेत्री-एसआई

संतोष अले मगर-हवलदार

रुपेश थापा-हवलदार

तपन गुरुंग-कांस्‍टेबल

छत्रबहादुर थापा-कांस्‍टेबल

संतोष कुमार ठाकुर-कांस्‍टेबल

अमिताभ ग‍िरी-एएसआई

आनंद प्रकाश-एएसआई डीएसपी के रूप में राकेश स‍िन्‍हा ने शुरू की सेवा डीआईजी राकेश कुमार स‍िन्‍हा ने 1999 में डीएसपी के रूप में पुल‍िस सेवा की शुरुआत की थी। 2001 में झारखंड के दुमका में पहली पोस्‍ट‍िंग हुई।