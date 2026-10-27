सिपाही से DGP तक की वर्दी पर लगेगा खास बैज, बिहार पुलिस को मिलने जा रहा सर्वोच्च सम्मान

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस को देश का सर्वोच्च पुलिस सम्मान इस साल दिसंबर में प्रदान किया जा सकता है। पटना के बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-5 के परिसर में इस कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं।

पुलिस मुख्यालय के सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यह सम्मान बिहार पुलिस को प्रदान कर सकते हैं। इसी साल अप्रैल में बिहार पुलिस को ओवरआल पुलिसिंग के लिए राष्ट्रपति का कलर अवार्ड देने की घोषणा की गई थी।

पुलिस बल को सिर्फ एक बार मिलता है यह पुरस्‍कार

यह सर्वोच्च सम्मान स्थापना काल से अब तक की गई असाधारण सेवा, वीरता और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए दिया जाता है।

यह पुरस्कार पुलिस बल को सिर्फ एक बार मिलता है, जिसे निशान के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति कलर अवार्ड मिलने के बाद बिहार पुलिस को एक विशेष बैज (ध्वज) भी मिलेगा।

इसे सभी सिपाही से लेकर डीजीपी रैंक तक सभी पुलिसकर्मी अपनी बाईं आस्तीन पर बाजू के पास लगाएंगे।

18 करोड़ से अधिक की राशि होगी खर्च

बीसैप-पांच में पुलिस कलर अवार्ड कार्यक्रम के आयोजन को लेकर तीन योजनाओं की गृह विभाग ने प्रशासनिक स्वीकृति दी है, जिसपर करीब 18 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी।

इसमें छह करोड़ 14 लाख रुपये से सड़क चौड़ीकरण और परेड ग्राउंड बेहतर किया जाएगा। पांच करोड़ से फैब्रिक शेड वर्क होगा जबकि गैलरी, फोर्ट की दीवार, फर्नीचर और अन्य तकनीकी कामों पर करीब सात करोड़ 29 लाख की राशि खर्च होगी।