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बिहार में खराब प्रदर्शन वाले पुलिस अधिकारियों पर गिरेगी गाज, मुख्य सचिव ने दिए तुरंत हटाने के निर्देश

By Bhuwaneshwar Vatsyayan Edited By: Radha Krishna
Published: Thu, 24 Sep 2026 07:59 PM (IST)

बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कानून-व्यवस्था की समीक्षा की और खराब प्रदर्शन वाले पुलिस अधिकारियों को तुरंत हटाने ...और पढ़ें

एसपी को जिले की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी

एसपी को जिले की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी

HighLights

  1. खराब प्रदर्शन वाले पुलिस अधिकारियों को तुरंत हटाने के निर्देश।

  2. डीएम-एसपी के कामकाज का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा।

  3. त्योहारों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता और फेक न्यूज पर कार्रवाई।

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में कानून-व्यवस्था को लेकर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने गुरुवार को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पुलिस की शिथिल कार्यशैली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खराब प्रदर्शन करने वाले और गैर-गंभीर पुलिस अधिकारियों को उनके पद से तुरंत हटाने और सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

डीएम-एसपी के कामकाज का लगातार होगा मूल्यांकन

मुख्य सचिव ने कहा कि कानून-व्यवस्था में बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं, बल्कि जमीन पर दिखाई देना चाहिए। जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के कामकाज का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा। इसमें त्वरित प्रतिक्रिया, जनता से मिलने वाला फीडबैक और धरातल पर सुरक्षा की स्थिति को आधार बनाया जाएगा।

एसपी को जिले की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी

बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि पुलिस अधीक्षक अपने जिले के वास्तविक लीडर के रूप में काम करें। उन्हें कानून-व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। सघन गश्त और फील्ड विजिट बढ़ाने के साथ अनुमंडल स्तर तक निगरानी को मजबूत करने का निर्देश दिया गया।

रणनीतिक जगहों पर तुरंत लगेंगे चेकपोस्ट

पुलिस इकाइयों को लगातार अलर्ट और गतिशील रहने को कहा गया है। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए रणनीतिक स्थानों पर जरूरत के अनुसार तुरंत चेकपोस्ट लगाने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव ने हाल की घटनाओं में पुलिस की त्वरित कार्रवाई की भी सराहना की।

जमुई पुलिस की कार्रवाई का दिया उदाहरण

मुख्य सचिव ने जमुई पुलिस की तत्परता का उल्लेख करते हुए इसे अन्य जिलों के लिए उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि किसी घटना के बाद पुलिस की प्रतिक्रिया जितनी तेज होगी, कानून-व्यवस्था को लेकर लोगों का भरोसा उतना मजबूत होगा। अधिकारियों को इसी स्तर की सक्रियता बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

मुख्यालय के अधिकारी करेंगे फील्ड विजिट

रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों को जिलों में जाकर फील्ड विजिट करने को कहा गया। अधिकारियों को मौके पर ही रात्रि विश्राम करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि जमीनी स्तर की स्थिति की नियमित जानकारी मिल सके।

त्योहारों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता के निर्देश

त्योहारों के सीजन को देखते हुए सभी डीएम और एसपी को अतिरिक्त सतर्क रहने को कहा गया है। स्थानीय इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा में किसी तरह की ढील नहीं देने का निर्देश दिया गया।साथ ही फेक न्यूज को बढ़ावा देने वाले तत्वों के खिलाफ तुरंत और कड़ी कानूनी कार्रवाई करने को कहा गया।