बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'पुलिस दीदी' तैनात; स्कूल, कोचिंग और पार्कों में रहेगी पैनी नजर
पुलिस दीदी टीमों ने रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए विशेष पेट्रोलिंग शुरू की है। ...और पढ़ें
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राज्य ब्यूरो, पटना। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा की कमान पुलिस दीदी ने संभाल ली। शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में 1408 पुलिस दीदी टीमों के स्तर से विशेष पेट्रोलिंग एवं क्षेत्र भ्रमण की शुरुआत की गई है।
इन टीमों के स्तर से अपने-अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्कूल, कालेज, छात्रावास, कोचिंग संस्थान, मॉल, पार्क, सिनेमा हाल, मेला, बाजार, हाट समेत अन्य संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित भ्रमण एवं प्रभावी निगरानी की जा रही है। ताकि, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
आपातकालीन सेवाओं के संबंध में जागरूक किया
टीम के द्वारा महिलाओं और बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों तथा उपलब्ध पुलिस सहायता एवं आपातकालीन सेवाओं के संबंध में जागरूक किया जाएगा।
किसी तरह की छेड़खानी, पीछा करने, उत्पीड़न अथवा अन्य आपराधिक गतिविधि की सूचना मिलने पर त्वरित और आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।