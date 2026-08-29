बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 'पुलिस दीदी' तैनात; स्कूल, कोचिंग और पार्कों में रहेगी पैनी नजर

राज्य ब्यूरो, पटना। रक्षाबंधन के अवसर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा की कमान पुलिस दीदी ने संभाल ली। शुक्रवार को राज्य के सभी जिलों में 1408 पुलिस दीदी टीमों के स्तर से विशेष पेट्रोलिंग एवं क्षेत्र भ्रमण की शुरुआत की गई है।

इन टीमों के स्तर से अपने-अपने थाना क्षेत्रों के अंतर्गत स्कूल, कालेज, छात्रावास, कोचिंग संस्थान, मॉल, पार्क, सिनेमा हाल, मेला, बाजार, हाट समेत अन्य संवेदनशील एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित भ्रमण एवं प्रभावी निगरानी की जा रही है। ताकि, महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।