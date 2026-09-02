Bihar Police का नया प्लान: अपराध होने से पहले जनता के साथ मिलकर क्राइम कंट्रोल करेगी पुलिस, हर थाने का बनेगी योजना

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस अब अपराध नियंत्रण के साथ जनसमस्याओं के समाधान में भी जनता को भागीदार बनाएगी। थानास्तर पर स्थानीय समस्याओं की पहचान कर समुदाय की सहभागिता से उनका समाधान किया जाएगा। पुलिस का जनता से संवाद सिर्फ किसी आपराधिक घटना के बाद नहीं, बल्कि अपराध से पहले भी नियमित रूप से होगा।

डीजीपी विनय कुमार ने सामुदायिक पुलिसिंग यानी कम्युनिटी पुलिसिंग को प्रभावी ढंग से लागू करने का आदेश दिया है। सभी अपर पुलिस महानिदेशक, आइजी-डीआइजी और जिलों के एसएसपी-एसपी को इसके अनुपालन का निर्देश दिया गया है। अपराध से पहले जनता से संवाद, संभावित विवाद पर रहेगी नजर कानून-व्यवस्था की चुनौती को देखते हुए सभी थाना और बीट स्तर पर नियमित कम्युनिटी पुलिसिंग गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। पुलिस स्थानीय लोगों से संपर्क कर संभावित विवाद और तनाव की जानकारी पहले ही जुटाएगी।

इससे किसी समस्या के बड़ा रूप लेने से पहले उसका प्रभावी समाधान करने में मदद मिलेगी। पुलिस को नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और किसी भी तरह के भेदभाव से बचने का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। हर थाने का बनेगा वार्षिक और मासिक कम्युनिटी प्लान नई व्यवस्था के तहत सभी थानों में अपर थानाध्यक्ष (विधि-व्यवस्था) को उनके अन्य कार्यों के साथ सामुदायिक पुलिस पदाधिकारी नामित किया जाएगा। प्रत्येक थाना अपने क्षेत्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से सालाना और मासिक कम्युनिटी पुलिसिंग प्लान तैयार करेगा। बीट पुलिसिंग को भी इस व्यवस्था का अहम हिस्सा बनाया गया है। पुलिसकर्मी अपने इलाके के प्रमुख लोगों, संस्थानों और संवेदनशील स्थानों की जानकारी रखेंगे और स्थानीय समस्याओं को समझने के लिए लोगों से नियमित संपर्क करेंगे। बीट पुलिस देगी हर सप्ताह इलाके की रिपोर्ट बीट पुलिसकर्मी अपने क्षेत्र में होने वाली प्रमुख गतिविधियों की साप्ताहिक रिपोर्ट थाना के सामुदायिक पुलिस अधिकारी को देंगे। स्थानीय लोगों की शिकायतों और सुझावों का समयबद्ध तरीके से समाधान कराने की जिम्मेदारी भी पुलिस की होगी।

पुलिसकर्मियों को गोपनीय और संवेदनशील मामलों की जानकारी सार्वजनिक नहीं करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही लोगों के साथ संवाद के दौरान उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने पर जोर दिया गया है। एसपी-एसडीपीओ करेंगे निगरानी, अच्छे काम पर मिलेगा प्रोत्साहन थाना प्रभारी सामुदायिक पुलिसिंग की गतिविधियों के संचालन और उसका रिकार्ड रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। प्रत्येक थाने की गतिविधियों की समीक्षा अंचल निरीक्षक और एसडीपीओ करेंगे। पुलिस अधीक्षक जिला अपराध समीक्षा बैठक में कम्युनिटी पुलिसिंग की प्रगति और गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे। बेहतर काम करने वाले थाना या बीट पदाधिकारियों को जिला से लेकर राज्य स्तर तक प्रोत्साहित किया जाएगा। नशा विरोधी अभियान से महिला सुरक्षा तक, कई मोर्चों पर काम थाना पुलिस स्थानीय नागरिकों के साथ समन्वय, चौकदारी व्यवस्था मजबूत करने और आसूचना संग्रह पर काम करेगी। नशा विरोधी अभियान, सामाजिक जागरूकता और अफवाह नियंत्रण जैसे कार्यक्रम भी चलाए जाएंगे।