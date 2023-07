साल 2021 के मई माह में 9062 जबकि 2022 में 26 हजार 771 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी में भी 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल 834 कुख्यातों की तुलना में इस बार मई में 1130 कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं। 15 नक्सली भी पकड़े गए हैं। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने यह जानकारी दी।

मई में 34 हजार गिरफ्तारी, 705 को स्पीडी ट्रायल से सजा।

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, पटना : बिहार पुलिस ने इस साल सिर्फ मई माह में 34 हजार 467 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पिछले दो सालों में गिरफ्तारी का आंकड़ा तीन गुना से अधिक बढ़ गया है। साल 2021 के मई माह में 9062, जबकि 2022 में 26 हजार 771 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था। कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी में भी 35 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पिछले साल 834 कुख्यातों की तुलना में इस बार मई में 1130 कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं। 15 नक्सली भी पकड़े गए हैं। पुलिस मुख्यालय के एडीजी जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि इस साल मई में 408 अवैध आग्नेयास्त्र, 11 रेगुलर आग्नेयास्त्र, 1855 गोलियां, सात बम और 101 डेटोनेटर की बरामदगी की गई है। पुलिस ने तीन लाख 19 हजार लीटर अवैध शराब और 1963 किग्रा गांजा भी बरामद किया है। 85 को आजीवन कारावास: सजा दिलाने में पटना आगे मई माह में स्पीडी ट्रायल के जरिए 517 कांडों में 705 अभियुक्तों को दोषी करार दिया गया है। इनमें 85 को आजीवन कारावास, जबकि 62 अभियुक्तों को 10 साल या अधिक की सजा सुनाई गई है। 179 अभियुक्तों को 10 साल से कम, जबकि 379 को दो साल से कम का दंड दिया गया है। सजा दिलाने के मामले में पटना जिला सबसे आगे है। पटना में 140 अपराधियों को दोषी करार दिया गया है। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, आर्म्स एक्ट के 39 कांड में 44, हत्या के 33 कांडों में 84, डकैती के दो कांडों में दो, अपहरण के आठ कांडों में 11, दुष्कर्म के 11 कांडों में 12, एससी-एसटी अधिनियम के नौ कांडों में 26, जबकि पॉक्सो अधिनियम के 74 कांडों में 92 अपराधियों को दोषी करार दिया गया है। इसके अलावा 341 विविध कांडों में 434 को सजा मिली है। पिछले साल की तुलना में इस साल मई में 67 प्रतिशत अधिक अपराधियों को स्पीडी ट्रायल से सजा सुनाई गई है। सबसे अधिक सजा दिलाने वाले पांच जिले जिला दोषी अपराधी पटना - 140

भोजपुर - 56

समस्तीपुर - 49

रोहतास/मधुबनी - 32

भागलपुर - 30

Edited By: Deepti Mishra