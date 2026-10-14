बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल: 49 इंस्पेक्टर बने DSP, नालंदा से पटना तक इन अधिकारियों के नाम शामिल

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस महकमे में 49 पुलिस निरीक्षकों और समकक्ष कोटि के अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद का अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया गया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले के बाद संबंधित अधिकारियों को उच्चतर पद की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा।

नालंदा से पटना तक के अधिकारियों के नाम शामिल जारी सूची में नालंदा, पटना, भोजपुर, सारण, जहानाबाद, गया, जमुई और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में तैनात अधिकारियों के नाम शामिल हैं। सूची में अरुण कुमार, शालिग्राम कुमार, संजय कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, विजय कुमार और संतोष कुमार सिंह जैसे अधिकारी शामिल हैं। महिला अधिकारियों को भी मिला DSP का प्रभार जारी अधिसूचना में महिला अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें भोजपुर की संगीता कुशवाहा, मुंगेर की सीमा कुमारी और बक्सर की कुमारी चन्दना के नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा किशोरी सहचारी और अन्य अधिकारियों को भी DSP पद का अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया गया है।

वेतन स्तर-9 के साथ संभालेंगे नई जिम्मेदारी गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि के पद पर अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इसके साथ उन्हें वेतन स्तर-9 के वेतनमान के अनुरूप उच्चतर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्थायी प्रोन्नति नहीं, अगले आदेश तक रहेगा प्रभार अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अस्थायी है। इसे नियमित और स्थायी प्रोन्नति नहीं माना जाएगा। संबंधित अधिकारियों का वर्तमान पद अगले आदेश तक DSP के मूल कोटि के पद में उत्क्रमित किया जाएगा। अधिकारियों को उनके कैडर में मूल कोटि की वरीयता के आधार पर उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है।