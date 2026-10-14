बिहार पुलिस में बड़ा फेरबदल: 49 इंस्पेक्टर बने DSP, नालंदा से पटना तक इन अधिकारियों के नाम शामिल
बिहार गृह विभाग ने 49 पुलिस निरीक्षकों और समकक्ष अधिकारियों को डीएसपी पद का अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया है। यह ...और पढ़ें
HighLights
49 पुलिस निरीक्षकों को डीएसपी का अस्थायी प्रभार मिला।
गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना, वेतन स्तर-9 मिलेगा।
नालंदा, पटना सहित कई जिलों के अधिकारी शामिल।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस महकमे में 49 पुलिस निरीक्षकों और समकक्ष कोटि के अधिकारियों को पुलिस उपाधीक्षक (DSP) के पद का अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया गया है। गृह विभाग की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। इस फैसले के बाद संबंधित अधिकारियों को उच्चतर पद की जिम्मेदारी संभालने का अवसर मिलेगा।
नालंदा से पटना तक के अधिकारियों के नाम शामिल
जारी सूची में नालंदा, पटना, भोजपुर, सारण, जहानाबाद, गया, जमुई और मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में तैनात अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
सूची में अरुण कुमार, शालिग्राम कुमार, संजय कुमार सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह, विजय कुमार और संतोष कुमार सिंह जैसे अधिकारी शामिल हैं।
महिला अधिकारियों को भी मिला DSP का प्रभार
जारी अधिसूचना में महिला अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं। इनमें भोजपुर की संगीता कुशवाहा, मुंगेर की सीमा कुमारी और बक्सर की कुमारी चन्दना के नाम प्रमुख हैं। इसके अलावा किशोरी सहचारी और अन्य अधिकारियों को भी DSP पद का अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया गया है।
वेतन स्तर-9 के साथ संभालेंगे नई जिम्मेदारी
गृह विभाग के आदेश के मुताबिक, संबंधित अधिकारियों को बिहार पुलिस सेवा में पुलिस उपाधीक्षक के मूल कोटि के पद पर अस्थायी कार्यकारी प्रभार दिया गया है। इसके साथ उन्हें वेतन स्तर-9 के वेतनमान के अनुरूप उच्चतर पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
स्थायी प्रोन्नति नहीं, अगले आदेश तक रहेगा प्रभार
अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह व्यवस्था अस्थायी है। इसे नियमित और स्थायी प्रोन्नति नहीं माना जाएगा। संबंधित अधिकारियों का वर्तमान पद अगले आदेश तक DSP के मूल कोटि के पद में उत्क्रमित किया जाएगा। अधिकारियों को उनके कैडर में मूल कोटि की वरीयता के आधार पर उच्चतर पद का प्रभार दिया गया है।
DSP का प्रभार पाने वाले सभी 49 अधिकारियों की सूची
- अरुण कुमार — नालंदा
- शालिग्राम कुमार — जहानाबाद
- संजय कुमार सिंह — सारण
- भवेश मंडल — दुमका, झारखंड
- जितेंद्र कुमार सिंह — भोजपुर
- विजय कुमार — नालंदा
- संतोष कुमार सिंह — भोजपुर
- वैद्यनाथ कुमार — पटना
- विश्वरंजन सिंह — भागलपुर
- शशि भूषण चौधरी — पटना
- जयकान्त साव — जमुई
- धनंजय कुमार — गया
- विमल कुमार — जहानाबाद
- उमाशंकर राय — कटिहार
- अरविंद कुमार — नालंदा
- अजय कुमार — पटना
- अजीत कुमार — पटना
- मुकेश चन्द्र कुमार — वैशाली
- मोहन कुमार — बलिया, उत्तर प्रदेश
- रविन्द्र कुमार — सारण
- विश्वनाथ भगत — बोकारो, झारखंड
- संजय कुमार गुप्ता — पटना
- अभय कुमार सिंह — भोजपुर
- राम शंकर सिंह — बेगूसराय
- दिलीप कुमार-2 — मुजफ्फरपुर
- राम बिलास सिंह — सुपौल
- संगीता कुशवाहा — भोजपुर
- किशोरी सहचारी — नालंदा
- सचिन्द्र यादव — समस्तीपुर
- सतीश कुमार सिंह — नालंदा
- जितेंद्र कुमार-1 — पटना
- विरेंद्र प्रसाद यादव — मधुबनी
- वेदनाथ पाठक वैदिक — कटिहार
- कमल किशोर सिंह — समस्तीपुर
- ओम प्रकाश — वैशाली
- सीमा कुमारी — मुंगेर
- धर्मेन्द्र कुमार — गया
- दिलीप कुमार — बेतिया
- राजेश्वर प्रसाद-2 — पूर्वी चंपारण
- विजय कुमार सिंह — रोहतास
- सौम्य प्रियदर्शी — किशनगंज
- अब्दार अहमद खां — सीवान
- सुभाष वेदानंद — सहरसा
- राकेश रंजन सिंह — अररिया
- संजय कुमार-1 — रोहतास
- कुमारी चन्दना — बक्सर
- अजय कुमार सिंह — औरंगाबाद
- निशिकान्त निशी — रोहतास
- अनिल कुमार सिन्हा — नालंदा