बिहार में अपराधियों पर कसा शिकंजा, जुलाई में 436 आर्म्स एक्ट मामलों में दोषी करार

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पुलिस ने अवैध हथियार रखने और इस्तेमाल करने वालों को सजा दिलाने की मुहिम तेज कर दी है। इस साल जुलाई तक बड़े अपराध शीर्ष में सर्वाधिक 436 आर्म्स एक्ट के मामलों में अपराधियों को सजा सुनाई गई है। जून के मुकाबले जुलाई में आर्म्स एक्ट के मामलों में सजा की संख्या दोगुनी हो गई।

जून में 49 तो जुलाई में 98 आर्म्स एक्ट मामलों में सजा पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार जून में आर्म्स एक्ट के 49 कांडों में सजा दिलाई गई थी। वहीं जुलाई में ऐसे 98 कांडों में अपराधियों को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई। अवैध हथियार के मामलों में लगातार कार्रवाई से अपराधियों पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है।

जुलाई तक 86 हजार से अधिक कांडों में दोषी करार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्ट के अनुसार जुलाई तक 86 हजार से अधिक कांडों में अपराधियों को दोषी करार दिया गया है। इनमें आर्म्स एक्ट के 436 मामलों के अलावा हत्या के 389, दुष्कर्म एवं पोक्सो के 373, एनडीपीएस एक्ट के 282, अपहरण के 110 और दहेज अधिनियम के 98 मामले शामिल हैं।

जुलाई में 21 हजार से अधिक मामलों का हुआ निष्पादन सिर्फ जुलाई में 21 हजार से अधिक कांडों का निष्पादन किया गया। इस दौरान 124 कुख्यात अपराधियों को आजीवन कारावास, 35 को 10 वर्ष या उससे अधिक, 204 को 10 वर्ष से कम और 256 को दो वर्ष से कम की सजा सुनाई गई।

14 हजार से ज्यादा आरोपियों को जुर्माना या बांड पर छोड़ा जुलाई में 14 हजार 518 आरोपियों को जुर्माना या बांड भरवाकर छोड़ा गया। वहीं जून के मुकाबले जुलाई में आजीवन कारावास की सजा पाने वाले अपराधियों की संख्या भी बढ़ी।

जून में 108 कांडों में आजीवन कारावास की सजा दिलाई गई थी, जबकि जुलाई में यह संख्या बढ़कर 124 हो गई। नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के दोषी को फांसी रोहतास जिले के डालमियानगर थाना क्षेत्र में 10 वर्षीय नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मुख्य अभियुक्त बलराम सिंह उर्फ बलिराम सिंह को सासाराम एडीजे-7 के न्यायालय ने फांसी की सजा सुनाई। मामले में अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड दिया।

दो बच्चों की हत्या के मामले में महिला समेत दो को मृत्युदंड मधुबनी जिले के घोघरडीह थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग के मामले में अपने दो बच्चों की हत्या कर शव नदी में फेंकने के आरोप में महिला और सह-अभियुक्त जय प्रकाश मंडल को झंझारपुर के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने फांसी की सजा सुनाई।