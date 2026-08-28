Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

'मेरे भारत के कंठहार' के रचयिता सत्यनारायण का निधन, बिहार ने खोया साहित्य का अनमोल सितारा

By Prabhat Ranjan Edited By: vyas Chandra
Updated: Fri, 28 Aug 2026 11:53 AM (IST)

वरिष्ठ कवि-गीतकार सत्यनारायण का 92 वर्ष की आयु में पटना स्थित उनके आवास पर निधन हो गया। वे 'मेरे भारत ...और पढ़ें

बिहार गीत के रचयिता सत्‍यनारायण। फाइल फोटो

बिहार गीत के रचयिता सत्‍यनारायण। फाइल फोटो

HighLights

  1. वरिष्ठ कवि-गीतकार सत्यनारायण का 92 वर्ष की आयु में निधन।

  2. 'मेरे भारत के कंठहार' और नालंदा विश्वविद्यालय कुलगीत के रचयिता।

  3. 1974 के जेपी आंदोलन में नुक्कड़ कविता पाठ से बनाई पहचान।

जागरण संवाददाता, पटना। सन 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान नुक्कड़ कविता पाठ के जरिए अपनी अलग पहचान बनाने वाले बिहार के वरिष्ठ कवि-गीतकार सत्यनारायण का निधन हो गया।

27 अगस्त की देर रात कदमकुआं स्थित उनके आवास पर उन्होंने अंतिम सांस ली। वे 92 वर्ष के थे। उनके निधन की खबर से साहित्य जगत में शोक की लहर है। सत्यनारायण बिहार गीत 'मेरे भारत के कंठहार' के रचयिता थे।

वर्ष 2012 में बिहार के शताब्दी वर्ष के अवसर पर रचा गया यह गीत बिहार की सांस्कृतिक पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। उन्होंने नालंदा खुला विश्वविद्यालय के कुलगीत की भी रचना की थी।

जेपी आंदोलन में कविता पाठ से बनाई पहचान

सत्यनारायण वर्ष 1974 के जेपी आंदोलन के दौरान नुक्कड़ कविता पाठ के लिए खास तौर पर लोकप्रिय हुए थे। उनकी कविताओं और गीतों में सामाजिक सरोकार, जनभावना और संवेदना की स्पष्ट झलक मिलती थी।

लंबे साहित्यिक जीवन में उन्होंने गीत, नवगीत और कविता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके निधन पर संझाबाती पत्रिका के संपादक कवि-कथाकार हेमंत कुमार ने गहरा शोक व्यक्त किया।

उन्होंने कहा कि सत्यनारायण के निधन से हिंदी साहित्य को अपूरणीय क्षति हुई है और काव्य-जगत को गहरा सदमा पहुंचा है। उन्होंने कहा कि संवेदना के स्वर का अनुपम गायक सदा के लिए चिरनिद्रा में सो गया।

हेमंत कुमार के अनुसार, बिहार हिंदी प्रगति समिति के अध्यक्ष और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के उपाध्यक्ष रहे सत्यनारायण गीत, नवगीत और कविता की पावन त्रिवेणी थे।

नागार्जुन सम्मान और भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार से सम्मानित

सत्यनारायण को उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। बिहार सरकार ने उन्हें नागार्जुन सम्मान (2020-21) से नवाजा था, जबकि भारत सरकार की ओर से उन्हें भारतेन्दु हरिश्चन्द्र पुरस्कार (2023) प्रदान किया गया।

भोजपुर के गांव में हुआ था जन्म

सत्यनारायण का जन्म 13 सितंबर 1935 को भोजपुर जिले के कौलोडिहरी गांव में हुआ था। उस समय यह क्षेत्र शाहाबाद जिले का हिस्सा था।

साहित्य के प्रति उनका समर्पण जीवनभर बना रहा और उन्होंने कविता, गीत व नवगीत के माध्यम से समाज और समय की संवेदनाओं को स्वर दिया।

ये रचनाएं रहीं प्रमुख

सत्यनारायण की प्रमुख रचनाओं में 'तुम ना नहीं कर सकते', 'टूटते जल बिम्ब', 'सुनें प्रजाजन' और 'स्मृतियों में' शामिल हैं। इनमें 'तुम ना नहीं कर सकते' और 'सुनें प्रजाजन' काव्य-संग्रह, 'टूटते जल बिम्ब' नवगीत-संग्रह और 'स्मृतियों में' संस्मरण के रूप में चर्चित रहे।

उनके निधन से बिहार ने साहित्य की ऐसी सशक्त आवाज खो दी है, जिसने कविता और गीत के जरिए कई दशकों तक सामाजिक चेतना और मानवीय संवेदनाओं को अभिव्यक्ति दी।