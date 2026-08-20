बिहारवालों के लिए खुशखबरी: 11 लाख गरीब परिवारों को मिलने जा रही सपनों की चाबी, पीएम आवास योजना से बदलेगी जिंदगी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बड़ी घोषणा की गई है। राज्य में वर्ष 2026-27 के लिए 11 लाख 18 हजार 937 नए पक्के मकानों का लक्ष्य मंजूर किया गया है।

इससे कच्चे घरों में रहने वाले लाखों परिवारों को अपने पक्के आशियाने का सपना पूरा होने की उम्मीद है। इस फैसले को बिहार के ग्रामीण और गरीब परिवारों के लिए अहम कदम माना जा रहा है।

2.35 लाख परिवारों ने किया नए घरों में प्रवेश

पटना के बापू सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 2 लाख 35 हजार आवासों का गृह प्रवेश भी कराया गया।

यानी बड़ी संख्या में परिवार अब अपने नए पक्के घरों में रहने की शुरुआत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसे बिहार के लिए सम्मान और उपलब्धि का दिन बताया। उन्होंने कहा कि आवास योजना गरीब परिवारों के जीवन में बड़ा बदलाव ला रही है।

दो साल में करीब 19 लाख लोगों को मिला पक्का घर सरकार के अनुसार, पिछले दो वर्षों के दौरान बिहार में करीब 19 लाख लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया है। अब नए लक्ष्य के तहत 11 लाख से अधिक अतिरिक्त परिवारों को योजना से जोड़ने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि इससे कच्चे और असुरक्षित मकानों में रहने वाले परिवारों की संख्या कम होगी और ग्रामीण इलाकों में बेहतर आवास व्यवस्था विकसित होगी।

पात्रता नियमों में बदलाव से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य हर जरूरतमंद गरीब परिवार तक पक्के घर की सुविधा पहुंचाना है। उन्होंने बताया कि पहले कुछ पात्रता नियमों के कारण कई जरूरतमंद परिवार योजना के दायरे से बाहर रह जाते थे। अब नियमों में बदलाव कर अधिक पात्र परिवारों को योजना का लाभ देने की दिशा में काम किया जा रहा है। बिहार के गरीब परिवारों के अपने पक्के घर का सपना साकार करने की दिशा में आज यह एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।



आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी के नेतृत्व में 11 लाख 18 हजार 937 आवासों की स्वीकृति बिहार के लाखों परिवारों के जीवन में नई उम्मीद और खुशियों का संचार करेगी।… https://t.co/qnIZVozzLj — Samrat Choudhary (@samrat4bjp) August 20, 2026 सर्वे के आधार पर कच्चे मकान वाले परिवारों पर फोकस शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सर्वे के दौरान जिन जरूरतमंद परिवारों के कच्चे मकान सामने आएंगे, उन्हें पक्का घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार काम करेगी। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आवास योजना के क्रियान्वयन को आगे बढ़ाएंगे। उनका कहना है कि लक्ष्य केवल मकान बनाना नहीं, बल्कि गरीब परिवारों को सुरक्षित और बेहतर जीवन की सुविधा देना है।