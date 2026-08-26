बिहार जलापूर्ति योजना में गड़बड़ी पर सचिव सख्त, कार्यपालक अभियंता का वेतन बंद
बिहार के लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सचिव बी. कार्तिकेय ने आरा के बड़हरा प्रखंड में जलापूर्ति योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। गड़बड़ी पाए जाने पर उन्होंने कार्यपालक अभियंता का वेतन बंद करने और एक माह में सभी बंद योजनाओं को चालू करने का निर्देश दिया।
HighLights
सचिव बी. कार्तिकेय ने जलापूर्ति योजनाओं का औचक निरीक्षण किया।
गड़बड़ी मिलने पर कार्यपालक अभियंता का वेतन बंद किया।
एक माह में सभी बंद योजनाएं चालू करने का निर्देश।
राज्य ब्यूरो, पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के सचिव बी. कार्तिकेय (IAS) ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा के अंतर्गत बड़हरा प्रखंड की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान योजनाओं की प्रगति, संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया गया।
बबूरा पूर्वी पंचायत में जलापूर्ति का निरीक्षण
सचिव ने बड़हरा प्रखंड की बबूरा पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या-07 में जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया। यहां योजना के तहत 60 घरों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।
बबूरा पश्चिमी पंचायत की योजनाओं का भी लिया जायजा
इसके बाद सचिव ने बबूरा पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या-14 का निरीक्षण किया, जहां 55 घरों को नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। वहीं, वार्ड संख्या-16 में 78 घरों तक पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया।
संचालन में गड़बड़ी मिलने पर सचिव ने जताई नाराजगी
निरीक्षण के दौरान जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, नियमित आपूर्ति और रख-रखाव से जुड़ी कमियां सामने आईं। इस पर सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।
कार्यपालक अभियंता का वेतन तत्काल बंद
गड़बड़ी मिलने पर सचिव ने कार्यपालक अभियंता का वेतन तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रखंड क्षेत्र की बंद पड़ी सभी जलापूर्ति योजनाओं को एक माह के भीतर चालू कराने का निर्देश दिया गया।
हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने पर जोर
सचिव ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक नियमित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के संचालन और रख-रखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
बंद योजनाएं जल्द चालू करने का निर्देश
उन्होंने योजनाओं की सतत निगरानी, बंद पड़ी योजनाओं को शीघ्र चालू कराने और जलापूर्ति से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
आमजन तक पहुंचे योजना का वास्तविक लाभ
बी. कार्तिकेय ने कहा कि आमजन को निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
अधिकारियों और अभियंताओं को क्षेत्र में नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकारी जलापूर्ति योजनाओं का वास्तविक लाभ प्रत्येक परिवार तक पहुंचे।