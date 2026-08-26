बिहार जलापूर्ति योजना में गड़बड़ी पर सचिव सख्त, कार्यपालक अभियंता का वेतन बंद

राज्य ब्यूरो, पटना। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के सचिव बी. कार्तिकेय (IAS) ने लोक स्वास्थ्य प्रमंडल, आरा के अंतर्गत बड़हरा प्रखंड की विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान योजनाओं की प्रगति, संचालन और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति की स्थिति का जायजा लिया गया।

बबूरा पूर्वी पंचायत में जलापूर्ति का निरीक्षण सचिव ने बड़हरा प्रखंड की बबूरा पूर्वी पंचायत के वार्ड संख्या-07 में जलापूर्ति योजना का निरीक्षण किया। यहां योजना के तहत 60 घरों में घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

बबूरा पश्चिमी पंचायत की योजनाओं का भी लिया जायजा इसके बाद सचिव ने बबूरा पश्चिमी पंचायत के वार्ड संख्या-14 का निरीक्षण किया, जहां 55 घरों को नल कनेक्शन के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है। वहीं, वार्ड संख्या-16 में 78 घरों तक पेयजल पहुंचाने की व्यवस्था का भी जायजा लिया गया।

संचालन में गड़बड़ी मिलने पर सचिव ने जताई नाराजगी निरीक्षण के दौरान जलापूर्ति योजनाओं के संचालन, नियमित आपूर्ति और रख-रखाव से जुड़ी कमियां सामने आईं। इस पर सचिव ने कड़ी नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए।

कार्यपालक अभियंता का वेतन तत्काल बंद गड़बड़ी मिलने पर सचिव ने कार्यपालक अभियंता का वेतन तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया। साथ ही उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया और प्रखंड क्षेत्र की बंद पड़ी सभी जलापूर्ति योजनाओं को एक माह के भीतर चालू कराने का निर्देश दिया गया।

हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने पर जोर सचिव ने अधिकारियों को ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक घर तक नियमित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि योजनाओं के संचालन और रख-रखाव में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।