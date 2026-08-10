1 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में आज पहुंचे ₹1100, बिहार में पेंशन को लेकर CM का बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार पेंशन दिवस के मौके पर राज्य के 1 करोड़ 1 लाख 33 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए बड़ी राशि जारी की गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को लोक सेवक आवास स्थित 'संकल्प' सभागार से डीबीटी के माध्यम से सभी लाभार्थियों के खाते में प्रति व्यक्ति 1100 रुपये की दर से कुल 1157 करोड़ 72 लाख रुपये की राशि हस्तांतरित की।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित कार्यक्रम में सभी जिलों के जिलाधिकारी और सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी जुड़े।

हर महीने 10 तारीख को खाते में पहुंचेगी पेंशन

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए राशि को 400 रुपये से बढ़ाकर 1100 रुपये किया है।

अब यह सुनिश्चित किया गया है कि प्रत्येक महीने की 10 तारीख को पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाए। उन्होंने इसे पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीक आधारित जनकल्याणकारी व्यवस्था का प्रमाण बताया।

पात्र लाभार्थियों को जोड़ने का डीएम को निर्देश

मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि कोई भी पात्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थी योजना से वंचित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी अपने-अपने जिलों में छूटे हुए पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें पेंशन योजना का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। पेंशन वितरण की प्रक्रिया समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से जारी रखने पर भी जोर दिया गया।

गरीब और वंचित वर्गों की सामाजिक सुरक्षा पर जोर

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग और समाज के वंचित वर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मान के साथ सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिले। पेंशन योजना के माध्यम से बड़ी संख्या में जरूरतमंद लोगों को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

1.70 करोड़ परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली

मुख्यमंत्री ने राज्य में मुफ्त बिजली योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि बिहार के 1 करोड़ 70 लाख परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।

इसके लिए राज्य सरकार की ओर से 23 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी खर्च की जा रही है। उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है।

कार्यक्रम में दिखाई गई पेंशन योजना पर लघु फिल्म

कार्यक्रम की शुरुआत में सामाजिक सुरक्षा की निदेशक डा. प्रीति ने मुख्यमंत्री को हरित पौधा भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पर आधारित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े जिलाधिकारियों और पेंशनधारियों ने कार्यक्रम में भाग लिया।