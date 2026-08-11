Bihar Panchayat Election: मुखिया बनने की तैयारी में जुटे हैं तो परख लें अपनी पात्रता, इन वजहों से कट सकता है नामांकन

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार में अगले पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में सियासी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। मौजूदा मुखिया और सरपंचों का कार्यकाल नवंबर-दिसंबर 2026 में समाप्त होने वाला है। इसके बाद नए सिरे से पंचायत चुनाव कराए जाने की तैयारी है।

चुनाव से पहले पंचायतों का परिसीमन भी होगा, जिसमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाया जाएगा। परिसीमन के बाद बदल सकता है पंचायतों का गणित आबादी के आधार पर पंचायत और वार्डों का गठन किया जाएगा। परिसीमन के बाद मुखिया के पदों की संख्या में भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। वर्तमान में बिहार में करीब 8,053 मुखिया पद हैं, जिनकी संख्या बढ़कर करीब 13 हजार तक पहुंचने की संभावना है। ऐसे में पंचायत चुनाव को लेकर दावेदारों की संख्या बढ़ना भी तय माना जा रहा है। दावेदारी से पहले नियम जानना जरूरी चुनाव की संभावित तैयारियों के बीच कई लोग मुखिया पद के लिए अपनी दावेदारी मजबूत करने में जुट गए हैं। गांवों में जनसंपर्क का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि किसी भी व्यक्ति का चुनाव लड़ना केवल इच्छा पर निर्भर नहीं है। बिहार पंचायत राज अधिनियम के तहत उम्मीदवार के लिए कई जरूरी पात्रताएं निर्धारित हैं। नियमों में खरे नहीं उतरने पर नामांकन रद्द हो सकता है। उम्र और मतदाता सूची सबसे पहली शर्त मुखिया पद का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की उम्र कम से कम 21 वर्ष होना जरूरी है। 21 वर्ष से कम उम्र का व्यक्ति चुनाव लड़ने के योग्य नहीं होगा। इसके साथ ही संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में नाम होना भी महत्वपूर्ण है। जिस पंचायत से चुनाव लड़ने की योजना है, वहां मतदाता के रूप में दर्ज होना जरूरी शर्तों में शामिल है। सरकारी सेवा में हैं तो चुनाव लड़ने से पहले जानें नियम केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए पंचायत चुनाव लड़ने पर रोक होती है। स्थानीय निकाय की सेवा में रहने वाले लोगों पर भी संबंधित नियम लागू हो सकते हैं।

इसी तरह सरकारी या स्थानीय प्राधिकरण से आर्थिक सहायता प्राप्त करने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों की पात्रता भी नियमों के अनुसार तय होती है। पंचायत के अधीन लाभ का पद भी बन सकता है अड़चन पंचायत के अधीन वेतन पाने वाला पद या लाभ का पद धारण करने वाले व्यक्ति के लिए भी चुनाव लड़ने पर रोक हो सकती है। ऐसे में संभावित उम्मीदवारों को नामांकन से पहले यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे किसी ऐसे पद पर तो नहीं हैं, जो चुनावी पात्रता को प्रभावित करता हो। नागरिकता और न्यायिक अयोग्यता के नियम भी अहम भारत का नागरिक नहीं होने वाला व्यक्ति मुखिया पद का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसके अलावा सक्षम अदालत द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित व्यक्ति भी चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो सकता है। इसलिए उम्मीदवार की नागरिकता और कानूनी स्थिति भी नामांकन के समय महत्वपूर्ण हो जाती है।

बर्खास्तगी और आपराधिक सजा पर भी पड़ सकता है असर सरकारी सेवा से कदाचार के कारण बर्खास्त किए गए व्यक्ति के मामले में भी चुनावी अयोग्यता के प्रावधान लागू हो सकते हैं, खासकर तब जब उसे सार्वजनिक सेवा के लिए अयोग्य घोषित किया गया हो।

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आपराधिक मामले में दोषसिद्धि और सजा की स्थिति भी उम्मीदवार की पात्रता को प्रभावित कर सकती है। केवल FIR दर्ज होना या मामला लंबित होना अपने आप में वही अयोग्यता नहीं बनाता। आरक्षित सीट पर दावेदारी के लिए श्रेणी जरूरी मुखिया का पद अगर किसी विशेष वर्ग के लिए आरक्षित है तो उम्मीदवार को उस आरक्षण श्रेणी की पात्रता पूरी करनी होगी। SC, ST, EBC या महिला के लिए आरक्षित सीट पर संबंधित वर्ग की पात्रता जरूरी होगी।

इसलिए परिसीमन और आरक्षण सूची सामने आने के बाद संभावित उम्मीदवारों के लिए चुनावी गणित और दावेदारी दोनों बदल सकते हैं। एक से ज्यादा निर्वाचित पदों पर भी लागू होते हैं नियम किसी अन्य पंचायत या स्थानीय निकाय में निर्वाचित पद पर रहने वाले व्यक्ति के लिए भी संबंधित नियमों का पालन जरूरी है। एक साथ अलग-अलग निर्वाचित पद रखने की स्थिति में कानून के प्रावधान लागू हो सकते हैं और कुछ मामलों में संबंधित पद से इस्तीफा देना जरूरी हो सकता है। नामांकन से पहले दस्तावेज और पात्रता की करें जांच पंचायत चुनाव में दावेदारी करने की तैयारी कर रहे लोगों के लिए सबसे जरूरी है कि वे अंतिम निर्णय लेने से पहले अपनी उम्र, मतदाता सूची में नाम, नागरिकता, आरक्षण श्रेणी और किसी संभावित कानूनी अयोग्यता की स्थिति की जांच कर लें।