Bihar Weather Alert: बिहार के 5 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील

राज्य ब्यूरो, पटना। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के पांच जिलों (पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी) में मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा के साथ मध्यम से भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। विभाग सतर्कता संबंधी चेतावनी भी जारी की है।

कहा गया है कि राज्य में खराब मौसम को देखते हुए लोग सावधानी बरतें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए विभागीय हेल्पलाइन नंबर (0612-2294204/205) और आपातकालीन सहायता नंबर (1070) पर संपर्क किया जा सकता है। वर्षा के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें। पानी में या खुले खेत, ऊंचे स्थान पर न रहें। बिजली के खंभों और तारों के पास जाने से बचें। मेघ गर्जन और तेज हवाएं: उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-मध्य भाग के जिलों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। तापमान और मौसम प्रभाव अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।