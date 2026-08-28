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Bihar Weather Alert: बिहार के 5 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील

By Vikash Chandra Pandey Edited By: Rajat Mourya
Updated: Fri, 28 Aug 2026 07:01 PM (IST)

आपदा प्रबंधन विभाग ने बिहार के पांच जिलों (पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी) के लिए मेघ गर्जन, वज्रपात और मध्यम से भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

बिहार के 5 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील (AI Generated Image)

बिहार के 5 जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट, लोगों से सतर्क रहने की अपील (AI Generated Image)

HighLights

  1. पांच जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात और भारी वर्षा का अलर्ट।

  2. लोगों को खराब मौसम में सावधानी बरतने की अपील की गई।

  3. पेड़ों, खुले स्थानों से दूर रहने और हेल्पलाइन का उपयोग करें।

राज्य ब्यूरो, पटना। आपदा प्रबंधन विभाग ने राज्य के पांच जिलों (पूर्वी चंपारण, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी) में मेघ गर्जन, वज्रपात, हवा के साथ मध्यम से भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया है। विभाग सतर्कता संबंधी चेतावनी भी जारी की है।

कहा गया है कि राज्य में खराब मौसम को देखते हुए लोग सावधानी बरतें। किसी भी आपातकालीन सहायता के लिए विभागीय हेल्पलाइन नंबर (0612-2294204/205) और आपातकालीन सहायता नंबर (1070) पर संपर्क किया जा सकता है।

वर्षा के दौरान पेड़ों के नीचे शरण न लें। पानी में या खुले खेत, ऊंचे स्थान पर न रहें। बिजली के खंभों और तारों के पास जाने से बचें।

मेघ गर्जन और तेज हवाएं:

उत्तर-मध्य, उत्तर-पूर्व और दक्षिण-मध्य भाग के जिलों में अनेक स्थानों पर मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ 30-40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है।

तापमान और मौसम प्रभाव

अगले 2-3 दिनों के दौरान राज्य के अनेक स्थानों पर अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा।

इसी के साथ, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलजमाव हो सकता है, इसलिए जलभराव और अचानक आने वाली बाढ़ वाले क्षेत्रों से दूर रहें।

वज्रपात और मेघ गर्जन के दौरान खुद को सुरक्षित रखने के लिए पक्के मकानों की शरण लें तथा पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें।