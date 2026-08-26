बिहार में 'जल प्रलय' का अलर्ट: नेपाल में ग्लेशियर फटने के बाद गंडक बराज के 36 गेट खुले; मोर्चे पर NDRF-SDRF

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में गंडक नदी से बाढ़ (Bihar Flood Alert) का खतरा बढ़ गया है। इसके पीछे कारण नेपाल के तिब्बत प्रभाग में ग्लेशियर फटने से त्रिशूली नदी से देवघाट और फिर बिहार के गंडक नदी में फ्लैश फ्लड का जलप्रवाह आने का खतरा है।

गंडक नदी में अचानक पानी बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। लगभग तीन से चार मीटर तक ऊंची जलप्रवाह आने के खतरे गंडक नदी से जुड़े जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति लगातार नजर बनाए हुए है।

गंडक नदी के संभावित बढ़े हुए जलप्रवाह को देखते हुए पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर एवं वैशाली में विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सीतामढ़ी, शिवहर एवं अन्य संवेदनशील जिलों में भी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

सभी जिलाधिकारियों को नदी के जलस्तर, तटबंधों, निचले इलाकों, पुल-पुलियों एवं अन्य संवेदनशील क्षेत्रों की लगातार निगरानी करने तथा स्थानीय समुदाय को समय पर अलर्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा घटना पर त्वरित सतर्कता बरतते हुए वाल्मीकिनगर स्थित गंडक बराज के सभी गेटों (36 गेट) को खोला गया है। गंडक बराज एवं नहरों के संचालन के निर्देश जल संसाधन विभाग द्वारा गंडक बैराज के सभी गेटों तथा उससे जुड़े नहरों में पानी प्रवाहित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उपलब्ध जलप्रवाह का सुरक्षित एवं प्रभावी प्रबंधन किया जा सके।

जल संसाधन पदाधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने तथा तटबंधों सहित जल संसाधन संरचनाओं की निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। गोपालगंज, बेतिया, मुजफ्फरपुर एनडीआरएफ व एसडीआरएफ तैनात किसी भी खतरे की स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के अतिरिक्त संसाधनों की मूवमेंट सुनिश्चित की जा रही है। गोपालगंज में एनडीआरएफ टीम भेज दी गई है। एनडीआरएफ टीम को मुजफ्फरपुर में स्टैंडबाय रखा जाएगा।

इसके अतिरिक्त बेतिया में भी एनडीआरएफ की टीम की मूवमेंट/तैनाती लगभग दो घंटे के भीतर सुनिश्चित करने की कार्रवाई की जा रही है। एसएसबी द्वारा भी आवश्यकतानुसार क्यूआरटी एवं अन्य संभावित सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है, जो बेतिया में उपलब्ध रहेगा।