नवादा की किरण देवी ने एक पुराना ट्रक श्रीराम फाइनेंस कंपनी से कर्ज लेकर लिया था। इसकी वे किस्‍ते भी भरती रहीं लेकिन करीब आधी किस्‍त भर चुकी थीं। इस बीच किस्‍त बकाया बताकर कंपनी ने ट्रक खिंचवा लिया। किरण नाममात्र राशि बताती रहीं जबकि फिनांस कंपनी नौ लाख से अधिक बकाये का दावा करती रही। अब उपभोक्‍ता आयोग ने किरण के हक में फैसला सुनाया है।

उपभोक्ता आयोग ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी की मनमानी के लिए सुनाई यह सजा।

Your browser does not support the audio element.