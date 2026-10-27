Bihar News: केसरिया की मुख्य पार्षद और पति के 5 ठिकानों पर EOU की छापेमारी, 3.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का मामला
आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने केसरिया नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किरण देवी और उनके पति रजनीश पाठक के पांच ...और पढ़ें
HighLights
मुख्य पार्षद किरण देवी और पति रजनीश पाठक पर छापा।
आय से 3.56 करोड़ अधिक संपत्ति का आरोप।
केसरिया और दानापुर में पांच ठिकानों पर तलाशी।
राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्वी चंपारण के केसरिया नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किरण देवी और उनके पति वार्ड पार्षद रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिंकू पाठक के पांच ठिकानों पर मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने छापेमारी की।
आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई प्रारंभिक जांच में दंपती के पास ज्ञात आय के वैध स्रोतों से 3 करोड़ 56 लाख 65 हजार 118 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है।
ज्ञात आय से 124.81 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप
आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आई कथित अतिरिक्त संपत्ति दंपती की ज्ञात आय से लगभग 124.81 प्रतिशत अधिक है।
इस मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 29/26 दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी अब संबंधित ठिकानों पर तलाशी लेकर संपत्ति और अन्य दस्तावेजों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।
केसरिया में चार ठिकानों पर तलाशी
EOU की टीम पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित कई ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इनमें चैनपुर मोहल्ले में रजनीश पाठक का पैतृक आवास, केसरिया बाजार में पेट्रोल पंप के पास स्थित उनका निजी आवास, युवराज गैस एजेंसी का कार्यालय और गोदाम शामिल हैं। इसके अलावा नगर पंचायत के सरकारी भवन में स्थित मुख्य पार्षद के कार्यालय की भी तलाशी ली जा रही है।
दानापुर के अपार्टमेंट में भी छापेमारी
छापेमारी का दायरा पटना जिले तक फैला है। EOU की टीम दानापुर स्थित पार्क वेस्ट अपार्टमेंट के बी-101 फ्लैट में भी तलाशी ले रही है।
इस तरह जांच एजेंसी केसरिया और दानापुर में कुल पांच ठिकानों पर कार्रवाई कर रही है। तलाशी के दौरान संपत्ति से जुड़े दस्तावेजों और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच की जा रही है।
विशेष टीम के नेतृत्व में कार्रवाई
यह कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक और पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारियों के नेतृत्व में की जा रही है। अभियान में विशेष टास्क फोर्स का भी सहयोग लिया जा रहा है।
आर्थिक अपराध इकाई के मुताबिक, तलाशी पूरी होने के बाद बरामदगी और जांच से जुड़े अन्य तथ्यों की विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
तलाशी पूरी होने के बाद सामने आएगी विस्तृत जानकारी
फिलहाल, EOU की कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के आरोपों की जांच के सिलसिले में जारी है। प्रारंभिक जांच में सामने आए आंकड़ों के आधार पर दंपती की ज्ञात आय और कथित संपत्ति के बीच अंतर की पड़ताल की जा रही है।
तलाशी पूरी होने और दस्तावेजों की जांच के बाद ही बरामदगी तथा मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की विस्तृत तस्वीर स्पष्ट होगी। आरोपों के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही निकलेगा।
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