Bihar News: केसरिया की मुख्य पार्षद और पति के 5 ठिकानों पर EOU की छापेमारी, 3.56 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति का मामला

राज्य ब्यूरो, पटना। पूर्वी चंपारण के केसरिया नगर पंचायत की मुख्य पार्षद किरण देवी और उनके पति वार्ड पार्षद रजनीश कुमार पाठक उर्फ रिंकू पाठक के पांच ठिकानों पर मंगलवार को आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने छापेमारी की।

आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई प्रारंभिक जांच में दंपती के पास ज्ञात आय के वैध स्रोतों से 3 करोड़ 56 लाख 65 हजार 118 रुपये अधिक संपत्ति अर्जित करने के प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिलने की बात सामने आई है।

ज्ञात आय से 124.81 प्रतिशत अधिक संपत्ति का आरोप आर्थिक अपराध इकाई के अनुसार, प्रारंभिक जांच में सामने आई कथित अतिरिक्त संपत्ति दंपती की ज्ञात आय से लगभग 124.81 प्रतिशत अधिक है। इस मामले में आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 29/26 दर्ज किया गया है। जांच एजेंसी अब संबंधित ठिकानों पर तलाशी लेकर संपत्ति और अन्य दस्तावेजों से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है। केसरिया में चार ठिकानों पर तलाशी EOU की टीम पूर्वी चंपारण के केसरिया स्थित कई ठिकानों पर तलाशी ले रही है। इनमें चैनपुर मोहल्ले में रजनीश पाठक का पैतृक आवास, केसरिया बाजार में पेट्रोल पंप के पास स्थित उनका निजी आवास, युवराज गैस एजेंसी का कार्यालय और गोदाम शामिल हैं। इसके अलावा नगर पंचायत के सरकारी भवन में स्थित मुख्य पार्षद के कार्यालय की भी तलाशी ली जा रही है।