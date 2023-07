Hariyali Amavasya आज हरियाली अमावस्या के साथ सोमवती अमावस्या का दुर्लभ संयोग बन रहा है। शास्त्रों के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन किसान खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा कर भगवान से अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। वहीं सोमवती अमावस्या के दिन शिव मंदिरों व घरों में पार्थिव शिविलंग की पूजा अर्चना व मंदिरों में जलाभिषेक रूद्राभिषेक करने से शिव प्रसन्न होते हैं।

Bihar News: आज सोमवती संग हरियाली अमावस्या; मंदिरों में पूजन की विशेष तैयारी, जानिए शुभ मुहूर्त

जागरण संवाददाता, पटना : सावन की दूसरी सोमवारी पर हरियाली अमावस्या (Hariyali Amavasya) के साथ सोमवती अमावस्या (Somvati Amavasya) का आज दुर्लभ संयोग बन रहा है। सावन माह में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या के दिन स्नान और दान करने से पितृ दोष, काल सर्प दोष व शनि दोष का प्रभाव कम होता है। शास्त्रों के अनुसार, इस दिन किसान खेती में उपयोग होने वाले उपकरणों की पूजा कर भगवान से अच्छी फसल होने की कामना करते हैं। पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति हरियाली अमावस्या पर पौधे लगाने का विधान है। कहा जाता है कि सावन की दूसरी सोमवारी पर भगवान शिव व मां पार्वती का विधि-विधान के साथ पूजा अर्चना करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। ज्योतिष आचार्य राकेश झा ने पंचांगों के हवाले से बताया कि दूसरी सोमवारी व्रत पर पुनर्वसु नक्षत्र व सर्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बना है। इस दिन शिव मंदिरों व घरों में पार्थिव शिविलंग की पूजा अर्चना व मंदिरों में जलाभिषेक, रूद्राभिषेक करने से शिव प्रसन्न होते हैं। शुभ मुहूर्त का समय दूसरी सोमवारी को लेकर शहर के कदमकुआं स्थित शिव मंदिर, पटना जंक्शन स्थित महावीर मंदिर, राजापुर पुल स्थित शिव मंदिर, खाजपुरा शिव मंदिर समेत अन्य मंदिरों में सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना को लेकर शिव भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। मंदिरों को रंगीन बल्बों व फूलों के साथ सजाया गया है। शुभ मुहूर्त सुबह 08:33 से 10:14 बजे तक है। सावन की दूसरी सोमवारी पर मंदिरों में उमड़ेंगे ​शिवभक्त आज यानी दूसरी सोमवारी को लेकर शिवालयों को सजाया जा रहा है। दूसरे सोमवार को लेकर ऐतिहासिक मंदिरों में गायघाट गौरीशंकर मंदिर, चैलीटाड़ मलिया महादेव मंदिर, श्री गुरु गोविंद पथ स्थित तिलेश्वर नाथ मंदिर, झाऊगंज स्थित पीतल का महादेव, हरिमंदिर गली स्थित शिव मंदिर व अन्य शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं के दर्शन पूजन की विशेष तैयारी की गई है।

