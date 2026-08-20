Bihar News: Gen Z ने बदला सरकार का अंदाज! अब Instagram-टेलीग्राम पर दिखेगा सरकारी काम, रील से युवाओं तक पहुंचेगा संदेश

रमण शुक्ला, पटना। Gen Z के बदलते सोशल मीडिया ट्रेंड का असर अब सरकार के कामकाज और संवाद के तरीके पर भी दिखने लगा है। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म युवाओं तक पहुंचने के प्रमुख माध्यम बन रहे हैं।

Facebook-एक्स से Instagram की ओर बढ़ा नेताओं का रुख

लंबे समय तक फेसबुक और एक्स राजनीतिक संवाद के बड़े प्लेटफॉर्म रहे हैं। अब नेताओं और सरकारी विभागों की इंस्टाग्राम पर सक्रियता तेजी से बढ़ रही है। युवाओं से सीधे जुड़ने के लिए छोटे वीडियो और रील पर जोर दिया जा रहा है।

Gen Z जहां एक्टिव, वहीं पहुंचेगा सरकार का संदेश सरकारी योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी अब सिर्फ प्रेस रिलीज या वेबसाइट तक सीमित नहीं रहेगी। विभाग रील, शॉर्ट वीडियो और इंफोग्राफिक्स के जरिए युवाओं तक अपनी बात पहुंचाने की तैयारी में हैं।

सरकारी योजनाओं की रील पर मिलेगा इनाम सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार के लिए कंटेंट क्रिएटर्स को प्रोत्साहित करने की पहल भी की गई है। इसके जरिए सरकारी योजनाओं को सोशल मीडिया पर ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है।

आंदोलन ने दिखा दी Instagram की ताकत Gen Z आंदोलन के दौरान Instagram और Telegram की पहुंच ने राजनीतिक दलों और सरकारों का ध्यान खींचा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला कंटेंट कुछ ही समय में बड़ी संख्या में युवाओं तक पहुंच गया।