पटना, जागरण ऑनलाइन डेस्क: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2024 के आम चुनावों को लेकर लगातार विपक्षी दलों को एकजुट करने में जुटे हैं। भाजपा से नाता तोड़ने के बाद से ही वे एक ऐसे समीकरण की तलाश कर रहे हैं, जहां सभी गैर एडीए दलों को एक साथ ले आया जा सके।

अपनी इसी कोशिश के तहत उन्होंने कई क्षेत्रीय दलों के नेताओं और मुख्यमंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। नीतीश को कोशिश है कि इन सभी दलों से लगातार किसी न किसी तरीके से संपर्क बनाये रखा जा ताकि दलों के बीच बेहतर संबंध बने रहें।

Uddhav Thackeray met Bihar Legislative Council chairman Devesh Chandra Thakur at the former's residence in Mumbai. Maharashtra MLC Kapil Patil was also present at the meeting. pic.twitter.com/MhJjJCIKgJ