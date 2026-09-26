Bihar News: 36 ADG-IG-DIG की फील्ड ड्यूटी, जिलों में रात बिताएंगे वरिष्ठ अफसर; 29 सितंबर को सौंपेंगे रिपोर्ट

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य में कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण की स्थिति की जमीनी समीक्षा के लिए पुलिस मुख्यालय ने 36 वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को अलग-अलग जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें 10 एडीजी, 8 आईजी और 18 डीआईजी रैंक के अधिकारी शामिल हैं।

28 सितंबर तक जिलों में रहेंगे वरिष्ठ अफसर निर्धारित अधिकारी अपने-अपने आवंटित जिलों का दौरा कर पुलिसिंग व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। क्षेत्रीय आईजी और डीआईजी भी 28 सितंबर तक अपने क्षेत्राधिकार वाले जिलों में रहेंगे और संबंधित जिलों में रात्रि विश्राम करेंगे।

अपराध से लेकर लंबित कांडों तक होगी पड़ताल जिलों में कानून-व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, अनुसंधान की गुणवत्ता और लंबित कांडों के निष्पादन की स्थिति देखी जाएगी। इसके साथ ही पुलिस गश्ती, लंबित वारंट, कुर्की और इश्तिहार के मामलों की भी समीक्षा होगी।

एसपी-डीएसपी से लेकर पुलिसिंग के रिकॉर्ड तक की जांच वरिष्ठ अफसर जिले के एसएसपी, एसपी और डीएसपी के साथ समीक्षा करेंगे। उन्हें संबंधित अभिलेख, आंकड़े और जरूरी सूचनाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। मकसद यह देखना है कि जिले में पुलिसिंग की व्यवस्था जमीन पर कितनी प्रभावी है।

29 सितंबर को मुख्यालय को देनी होगी रिपोर्ट जिला भ्रमण पूरा होने के बाद सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट तैयार करनी होगी। रिपोर्ट में जिले में मिली कमियों के साथ उन्हें दूर करने के उपाय और सुधार संबंधी सुझाव भी शामिल होंगे। यह रिपोर्ट 29 सितंबर तक पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध करानी है।