बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में बड़ा बदलाव, अब अस्पतालों से मरीजों को रेफर करने के लिए 3 शर्तें जरूरी

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में शनिवार 15 अगस्त, 2026 से नई रेफरल नीति लागू हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों से होने वाले अनावश्यक रेफरल पर रोक लगाना है।

इससे बड़े अस्पतालों (पीएमसीचए, एनएमसीएच, आइजीआइएमएस आदि) में सामान्य मरीजों की भीड़ नहीं होगी और वे विशेष श्रेणी के मरीजों के उपचार में पर्याप्त समय दे पाएंगे।

इस नीति को सफल बनाने के लिए जिला और अनुमंडलीय अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था सुदृढ़ की गई है। यह स्वास्थ्य विभाग का दावा है। बिना किसी ठोस या गंभीर बीमारी के साधारण मरीजों को बड़े अस्पतालों में रेफर करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य-कर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई होगी।



किसी भी मरीज को आगे रेफर करने के लिए डॉक्टरों को ठोस और स्पष्ट चिकित्सीय कारण बताना होगा। गंभीर मरीजों को सीधे रेफर करने के बजाय, पहले प्राथमिक उपचार देकर उनकी स्थिति स्थिर करनी होगी। मरीज के उपचार की पूरी जानकारी और रेफर करने का कारण ''भाव्या डिजिटल पोर्टल'' पर आनलाइन दर्ज करना होगा।

रेफर किए गए मरीज या उनके स्वजनों को उपचार और रेफरल से जुड़े सभी रिकार्ड की कंप्यूटरीकृत कॉपी दी जाएगी। रेफर किए जाने वाले मरीजों के लिए अनिवार्य रूप से सरकारी एंबुलेंस की व्यवस्था होगी। अस्पतालों में व्यवस्था राज्य के सभी 36 जिला अस्पतालों में 70 प्रकार की सर्जरी होगी। आठों पहर पैथोलाजी-रेडियोलोजी जांच (ब्लड टेस्ट, एमआरआइ आदि) होगी, ताकि डॉक्टरों को तुरंत रिपोर्ट मिले और उपचार हो सके। जिन जिला अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी है, वहां दूसरे अस्पतालों से रोटेशन के आधार पर उनकी सेवाएं ली जाएंगी।