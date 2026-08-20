16 जिलों में नए अग्निशमन पदाधिकारियों की तैनाती, पटना की जिम्मेदारी अभिषेक कुमार को; गृह विभाग ने जारी की पूरी सूची
बिहार सरकार के गृह विभाग ने पटना सहित 16 जिलों में नए जिला अग्निशमन पदाधिकारियों की तैनाती की है। अभिषेक कुमार को पटना का जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है, जिससे संबंधित जिलों में अग्निशमन व्यवस्था मजबूत होगी।
HighLights
गृह विभाग ने 16 जिलों में नए अग्निशमन अधिकारी नियुक्त किए।
अभिषेक कुमार पटना के जिला अग्निशमन पदाधिकारी बने।
नई नियुक्तियों से अग्निशमन व्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार के गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने पटना समेत 16 जिलों में नए जिला अग्निशमन पदाधिकारियों की तैनाती की है। सभी नवनियुक्त अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है।
पटना की जिम्मेदारी अभिषेक कुमार को
अभिषेक कुमार को पटना का जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं मंजीत सिंह को छपरा और रमन राज को भागलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मधु राय को मुंगेर का जिला अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।
मोतिहारी से औरंगाबाद तक नए अफसरों को मिली जिम्मेदारी
मो. आरिफुज्जमां को मोतिहारी का जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है। श्रेयांश विप्रा को औरंगाबाद, जबकि प्रीति सिंह को वैशाली में तैनात किया गया है। प्रज्ञा शरण को मुजफ्फरपुर की जिम्मेदारी मिली है।
गयाजी, भोजपुर और नालंदा में भी बदली तैनाती
ज्योति प्रकाश को गयाजी का जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है। श्रेया शर्मा को भोजपुर और ज्योति को नालंदा में तैनात किया गया है। नई नियुक्तियों से संबंधित जिलों में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
सहरसा, बेगूसराय और पूर्णिया में नए अग्निशमन अधिकारी
सीमा भारती को सहरसा का जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है। अतुल कुमार को बेगूसराय और अनिल कुमार को पूर्णिया की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
तीनों अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में अग्निशमन सेवा की कमान संभालनी होगी।
समस्तीपुर और दरभंगा में भी नए अधिकारी, अधिसूचना जारी
धनंजय कुमार रंजन को समस्तीपुर और प्रिया कुमारी को दरभंगा का जिला अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है। गृह विभाग ने सभी 16 जिलों में नई तैनाती को लेकर अधिसूचना जारी कर दी है।