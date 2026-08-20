16 जिलों में नए अग्निशमन पदाधिकारियों की तैनाती, पटना की जिम्मेदारी अभिषेक कुमार को; गृह विभाग ने जारी की पूरी सूची

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार सरकार के गृह विभाग की आरक्षी शाखा ने पटना समेत 16 जिलों में नए जिला अग्निशमन पदाधिकारियों की तैनाती की है। सभी नवनियुक्त अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जिलों में प्रतिनियुक्त किया गया है।

पटना की जिम्मेदारी अभिषेक कुमार को अभिषेक कुमार को पटना का जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं मंजीत सिंह को छपरा और रमन राज को भागलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मधु राय को मुंगेर का जिला अग्निशमन पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

मोतिहारी से औरंगाबाद तक नए अफसरों को मिली जिम्मेदारी मो. आरिफुज्जमां को मोतिहारी का जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है। श्रेयांश विप्रा को औरंगाबाद, जबकि प्रीति सिंह को वैशाली में तैनात किया गया है। प्रज्ञा शरण को मुजफ्फरपुर की जिम्मेदारी मिली है।

गयाजी, भोजपुर और नालंदा में भी बदली तैनाती ज्योति प्रकाश को गयाजी का जिला अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है। श्रेया शर्मा को भोजपुर और ज्योति को नालंदा में तैनात किया गया है। नई नियुक्तियों से संबंधित जिलों में अग्निशमन व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है।