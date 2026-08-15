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नीट पेपर लीक: EOU की रडार पर बिहार के मेडिकल कॉलेज, धांधली से जुड़े डॉक्टरों और छात्रों से होगी पूछताछ 

By Rajat Kumar Edited By: Krishna Bahadur Singh Parihar
Updated: Sat, 15 Aug 2026 09:12 AM (IST)

नीट-यूजी धांधली मामले में आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) की जांच तेज हो गई है, जिसमें डॉ. रविशंकर और डॉ. उज्ज्वल के बाद कई और डॉक्टरों व एमबीबीएस छात्रों की गिरफ्तारी होगी।

EOU। File Photo

EOU। File Photo

HighLights

  1. नीट धांधली में ईओयू की जांच, कई डॉक्टर-छात्र गिरफ्तार होंगे।

  2. पीएमसीएच, एनएमसीएच समेत आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज रडार पर।

  3. आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की एमबीबीएस परीक्षा में भी सेटिंग के प्रमाण।

राज्य ब्यूरो, पटना। इस साल मई में आयोजित नीट-यूजी और फिर जून में ली गई री-नीट यूजी में हुई धांधली मामले में डॉ. रविशंकर उर्फ सम्राट और डॉ. उज्ज्वल के बाद अभी और डॉक्टरों और एमबीबीएस छात्रों की गिरफ्तारी होगी। इस कांड की जांच कर रही आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) अभी आधा दर्जन मेडिकल कॉलेज के एमबीबीएस छात्रों की तलाश कर रही है।

इनमें पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीएच), नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, (एनएमसीएच), गया के एएनएमसीएच, बेतिया मेडिकल कॉलेज , पावापुरी मेडिकल कॉलेज आदि के एमबीबीएस डॉक्टर शामिल हैं। इन सभी पर नीट यूजी में स्कालर के रूप में फर्जी अभ्यर्थी बनकर परीक्षा देने का आरोप है।

ईओयू इन सभी आरोपित डॉक्टरों की तलाश में जुटी हुई है। इसके अलावा नर्सिंग कॉलेज एवं डेंटल कॉलेज के छात्रों की भी तलाश की जा रही है। इस धांधली में गिरोह की मदद करने वाले बायोमीट्रिक मैन पावर सप्लायर, वेंडर तथा फर्जी आधार बनाने वाले लोगों की तलाश में भी छापेमारी की जा रही है।

इस मामले में और जानकारी के लिए ईओयू न्यायिक हिरासत में भेजे गए डा. रविशंकर और उसके भाई अश्विनी से दोबारा पूछताछ भी करेगी। इसके लिए दोनों को जल्द रिमांड पर लिया जाएगा।

अगले साल होने वाले नीट में धांधली की तैयारी के लिए आनलाइन परीक्षा केंद्र के साथ करार करने के मामले में भी जांच जारी है। इसके लिए गिरोह से करार करने वाले सनराइज इनोवेशन आनलाइन एग्जाम सेंटर संचालक को भी पूछताछ की जाएगी। 

आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की एमबीबीएस परीक्षा में भी सेटिंग

ईओयू को गिरफ्तार डॉ. रविशंकर, डा. उज्जवल और अश्विनी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं। इस गिरोह के द्वारा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय (एकेयू) के एमबीबीएस परीक्षाओं में भी सेटिंग के प्रमाण मिले हैं।

ईओयू के द्वारा गिरोह के सदस्य अश्विनी के ठिकानों पर छापेमारी में भी एकेयू एमबीबीएस परीक्षा के खाली बुकलेट मिले हैं। इसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से भी ईओयू जवाब-तलब करेगी।

गिरोह से जुड़े परीक्षार्थियों को नोटिस देकर बुला रही ईओयू

छापामारी के दौरान एईडीओ परीक्षा, नीट, बीपीएससएससी, सीबीएससी आयोग की परीक्षा के परीक्षार्थियों के एडमिट कार्ड, अंकपत्र, मूल प्रमाण-पत्र, टीसी बरामद हुए हैं। इसके आधार पर भी गिरोह से जुड़े परीक्षार्थियों की पहचान कर उनका सत्यापन कराया जा रहा है।

जिन-जिन व्यक्तियों के एडमिट कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, जाति तथा आय प्रमाण पत्र तथा ब्लैंक चेक ईओयू को छापेमारी के दौरान मिले हैं, उन सभी को नोटिस देकर पूछताछ के लिए ईओयू कार्यालय बुलाया जा रहा है।

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