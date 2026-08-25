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बिहार की 153 नगर पंचायतों को 210.78 करोड़ की सौगात, विकास कार्यों के लिए अब मिलेगा अतिरिक्त फंड

By Sunil Raj Edited By: Radha Krishna
Updated: Tue, 25 Aug 2026 08:33 PM (IST)

बिहार की 153 नगर पंचायतों को विकास कार्यों के लिए 210.78 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। यह राशि षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी की जाएगी, जिससे स्थानीय निकायों को अतिरिक्त आर्थिक संसाधन मिलेंगे।

नगर पंचायतों को मिलेगा अतिरिक्त बजट

नगर पंचायतों को मिलेगा अतिरिक्त बजट

HighLights

  1. 153 नगर पंचायतों को 210.78 करोड़ रुपये मिलेंगे।

  2. षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा पर राशि जारी।

  3. स्थानीय विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध।

राज्य ब्यूरो, पटना। राज्य की 153 नगर पंचायतों को जल्द ही 210.78 करोड़ रुपये की वित्तीय मदद मिलेगी। नगर विकास एवं आवास विभाग ने षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर यह राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है। इससे नगर पंचायतों को स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध होंगे।

पिछले वित्त वर्ष की बची राशि अब नगर पंचायतों में होगी वितरित

यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य वित्त आयोग के तहत बची हुई रकम है। इसे अब वित्तीय वर्ष 2026-27 में नगर पंचायतों के बीच सहायक अनुदान के रूप में बांटा जाएगा। विभाग ने इसके लिए आवंटन की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।

153 निकायों को कुल 210 करोड़ 78 लाख रुपये मिलेंगे

विभाग की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि नगर पंचायतों को कुल 210 करोड़ 78 लाख रुपये दिए जाएंगे। प्रत्येक नगर पंचायत को मिलने वाली राशि पहले से तय आवंटन के अनुसार होगी। इसके लिए विभाग ने आदेश के साथ विस्तृत तालिका भी जारी की है।

विकास कार्यों के लिए नगर पंचायतों को मिलेगा अतिरिक्त बजट

सरकार के इस फैसले से नगर पंचायतों को स्थानीय स्तर पर विकास और जरूरी काम कराने के लिए अतिरिक्त आर्थिक संसाधन मिलेंगे। राशि मिलने के बाद नगर निकाय अपने स्तर पर आवश्यक कार्यों और स्थानीय जरूरतों को पूरा करने में इसका उपयोग कर सकेंगे।

राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर हुआ आवंटन

नगर विकास एवं आवास विभाग ने षष्ठम राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर राशि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। विभाग की ओर से संबंधित निकायों के लिए निर्धारित राशि का विवरण भी उपलब्ध कराया गया है।

महालेखाकार, बिहार को भी दी गई फैसले की जानकारी

विभाग ने राशि के आवंटन की स्वीकृति देते हुए महालेखाकार, बिहार को भी इसकी जानकारी दी है। अब नगर पंचायतों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्थानीय निकायों की वित्तीय क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।