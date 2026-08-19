मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा फोरलेन को मंजूरी पर CM सम्राट ने PM मोदी का जताया आभार, बोले- उत्तर बिहार को नई रफ्तार

राज्य ब्यूरो, पटना। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने बिहार में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड को फोरलेन मानक में उन्नत करने की मंजूरी दी है।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस महत्वपूर्ण परियोजना की स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार जताया है।

82.578 किलोमीटर सड़क पर खर्च होंगे 3,590.73 करोड़ रुपये

मुख्यमंत्री ने कहा कि करीब 3,590.73 करोड़ रुपये की लागत से 82.578 किलोमीटर लंबे मार्ग का फोरलेन उन्नयन किया जाएगा।

परियोजना को हाइब्रिड एन्युटी मोड (एचएएम) के तहत पूरा किया जाएगा। इससे उत्तर बिहार में सड़क संपर्क और बेहतर होने की उम्मीद है।

मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी और सोनबरसा तक सफर होगा आसान

फोरलेन बनने के बाद मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा क्षेत्र के लोगों को बेहतर, सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी।

सीमावर्ती इलाकों तक सड़क कनेक्टिविटी मजबूत होने से लोगों के साथ कारोबारियों को भी फायदा मिलने की उम्मीद है।

कृषि उत्पादों की ढुलाई से व्यापार तक को मिलेगा बूस्ट

बेहतर सड़क संपर्क का सीधा असर कृषि और व्यापार पर पड़ने की उम्मीद है। किसानों के उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में सुविधा होगी।

वहीं व्यापारिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के विस्तार से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ सकते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजना से उत्तर बिहार की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को भी गति मिलेगी।

सड़क के फोरलेन होने से आवागमन के साथ स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

केंद्र के सहयोग से मजबूत होगा समृद्ध बिहार का संकल्प

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस परियोजना को बिहार के लिए महत्वपूर्ण सौगात बताते हुए केंद्र सरकार का आभार जताया।

उन्होंने कहा कि बिहार के विकास के प्रति केंद्र का निरंतर सहयोग राज्य को विकास की नई दिशा देने में मदद कर रहा है। फोरलेन परियोजना को उत्तर बिहार के लिए अहम बुनियादी ढांचा परियोजना माना जा रहा है।

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