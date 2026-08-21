बिहार में Mutual Fund का क्रेज! निवेशकों की संख्या 7 लाख से पहुंची 1.17 करोड़, फिर भी इस मामले में पीछे
बिहार में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या 7 लाख से बढ़कर 1.17 करोड़ हो गई है, खासकर छोटे शहरों में रुझान बढ़ा है। हालांकि, निवेशकों की संख्या में वृद्धि के बावजूद प्रति व्यक्ति एयूएम के मामले में बिहार अभी भी काफी पीछे है।
HighLights
बिहार में म्यूचुअल फंड निवेशक 7 लाख से 1.17 करोड़ हुए।
छोटे शहरों में निवेश बढ़ा, SIP की भूमिका अहम रही।
प्रति व्यक्ति AUM में बिहार अन्य राज्यों से काफी पीछे है।
विकाश चन्द्र पाण्डेय, पटना। बिहार में म्यूचुअल फंड के प्रति लोगों की दिलचस्पी तेजी से बढ़ी है। खासकर छोटे शहरों और अर्द्धशहरी इलाकों में निवेश का रुझान बढ़ा है। निवेशकों की संख्या के साथ कुल निवेश राशि में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
7 लाख से 1.17 करोड़ हुआ निवेशकों का आंकड़ा
2018-19 में बिहार में म्यूचुअल फंड निवेशकों की संख्या करीब सात लाख थी, जो अब बढ़कर 1.17 करोड़ हो गई है।
कोरोना काल के दौरान घर लौटे कॉरपोरेट क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने भी आसपास के लोगों को निवेश के विकल्पों से परिचित कराया। इसके बाद यह रुझान लगातार बढ़ता गया।
बिहार का AUM 84,795 करोड़
जून 2026 में बिहार का कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट (AUM) 84,795 करोड़ रुपये रहा। देश के कुल 82.22 लाख करोड़ रुपये के मुकाबले बिहार की हिस्सेदारी करीब एक प्रतिशत है।
हालांकि निवेशकों की संख्या तेजी से बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति AUM अभी काफी कम है।
पटना से मुजफ्फरपुर-गया तक निवेश की होड़
अब म्यूचुअल फंड निवेश सिर्फ पटना तक सीमित नहीं है। मुजफ्फरपुर, गया, बेगूसराय और पूर्णिया जैसे शहरों में भी निवेश का रुझान बढ़ रहा है।
ब्रोकरेज फर्मों की पहुंच और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ने छोटे शहरों के लोगों के लिए निवेश को पहले से आसान बना दिया है।
150 रुपये की SIP ने बदली तस्वीर
छोटे निवेशकों को आकर्षित करने में SIP की अहम भूमिका सामने आई है। कई फंड हाउस कम राशि से SIP की सुविधा दे रहे हैं।
इससे सीमित आय वाले लोग भी नियमित निवेश की ओर बढ़ रहे हैं और म्यूचुअल फंड का दायरा छोटे शहरों तक पहुंच रहा है।
बिहार के निवेशकों को इक्विटी सबसे ज्यादा पसंद
बिहार के म्यूचुअल फंड निवेश में इक्विटी की हिस्सेदारी 72 प्रतिशत है। हाइब्रिड फंड में 14 प्रतिशत, डेट-इनकम में तीन प्रतिशत और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में पांच प्रतिशत निवेश है।
इक्विटी में ज्यादा निवेश का एक कारण अधिक रिटर्न की उम्मीद है, हालांकि इसमें जोखिम भी अधिक रहता है।
निवेशक बढ़े लेकिन प्रति व्यक्ति AUM में बिहार फिसड्डी राज्यों में
बिहार में प्रति व्यक्ति AUM 6,751 रुपये है। इसके मुकाबले नई दिल्ली में यह आंकड़ा 5,66,829 रुपये, गोवा में 2,71,795 रुपये और महाराष्ट्र में 2,35,662 रुपये है।
यानी निवेशकों की संख्या में तेज बढ़ोतरी के बावजूद प्रति व्यक्ति निवेश के मामले में बिहार अभी काफी पीछे है।
एक्सपर्ट की सलाह- बाजार में जल्दबाजी नहीं, धैर्य से करें निवेश
ब्रोकरेज फर्म से जुड़े संतोष सिंह के अनुसार, बाजार में निवेश करते समय धैर्य और लंबी अवधि का नजरिया जरूरी है। शेयर बाजार अस्थिर हो सकता है, इसलिए नए निवेशकों को जोखिम समझकर ही निवेश करना चाहिए। खासकर इक्विटी में पैसा लगाने वालों के लिए सावधानी और धैर्य महत्वपूर्ण है।
प्रति व्यक्ति एयूएम (रुपये में) शीर्ष राज्य
- नई दिल्ली : 566829
- गोवा : 271795
- महाराष्ट्र : 235662
- चंडीगढ़ : 205855
- कर्नाटक : 86029
- गुजरात : 77980
- तेलंगाना : 54423
- दमन व दीव : 53530
- तमिलनाडु : 47452
- पश्चिम बंगाल : 40994
फिसड्डी राज्य
- लक्षद्वीप : 2752
- मणिपुर : 5460
- लद्दाख : 5724
- बिहार : 6751
- नगालैंड : 7499
- त्रिपुरा : 8246
- जम्मू-कश्मीर : 9595
- मिजोरम : 11038
- उत्तर प्रदेश : 11429
- असम : 13012
एयूएम में हिस्सेदारी
- महाराष्ट्र : 37%
- नई दिल्ली : 15%
- कर्नाटक : 7%
- गुजरात : 7%
- पश्चिम बंगाल : 5%
- बिहार : 1%
- शेष 28%
(आंकड़े : जून, 2026 तक, स्रोत : म्युचुअल फंड एसोसिएशन और एनएसई)