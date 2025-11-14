Bihar Muslim Seats Result 2025: मुस्लिम बहुल सीटों पर क्या है RJD का हाल, किसके खाते में 16 सीटें?

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधानसभा चुनाव के रुझानों में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को कई मुस्लिम बहुल सीटों पर महत्वपूर्ण बढ़त मिलती दिख रही है। रुझानों के अनुसार, NDA कम से कम 16 ऐसी सीटें जीतने की राह पर है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनता दल (यूनाइटेड) को गठबंधन में सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। इसके अलावा, चिराग पासवान की लोजपा (रामविलास) अच्छी-खासी मुस्लिम मतदाता आबादी वाली छह सीटों पर आगे चल रही है।

दूसरी ओर, रोजगार और नए मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर जोरदार प्रचार के बावजूद, महागठबंधन को वोटों को अपने पाले में लाने में मुश्किल हो रही है।

ताजा रुझानों के अनुसार, राजद 2020 के विधानसभा चुनावों में जीती हुई कम से कम सात मुस्लिम बहुल सीटें हार रही है, जबकि कांग्रेस चार ऐसी सीटों पर पीछे चल रही है जो पहले उसके पास थीं।

2020 में, राजद ने इनमें से 18 सीटें जीती थीं, और कांग्रेस 6। बता दें कि 2022 के बिहार सर्वेक्षण के अनुसार, बिहार में मुसलमानों की आबादी 17.7% है।

गौरतलब है कि एनडीए गठबंधन ने राज्य भर में निर्णायक बढ़त बना ली है, जबकि महागठबंधन पीछे चल रहा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, एनडीए ने दिन की शुरुआत में ही बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया, जिसमें भाजपा और जेडीयू दोनों ने मजबूत प्रदर्शन किया।