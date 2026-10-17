दीपावली से पहले बिहार के शहरों में बढ़ सकती है परेशानी, 3 नवंबर से निकायकर्मियों की हड़ताल

जागरण संवाददाता, पटना। नगर विकास विभाग पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए बिहार के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत के कर्मचारी तीन नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे।

बिहार लोकल बाॅडीज इंप्लाइज फेडरेशन और बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ के संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने इसकी घोषणा की है।

हड़ताल पर जाने की सूचना सरकार को भी भेज दी गई है। इससे शहरों में सफाई और कचरा उठाव सेवाएं प्रभावित होंगी। दीपावली से पहले हड़ताल से लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी।

नगर विकास विभाग पर वादाखिलाफी का आरोप

निकायकर्मी 30 जुलाई को भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए थे। नगर विकास मंत्री के हस्तक्षेप और वार्ता में बनी सहमति के बाद छह अगस्त को हड़ताल समाप्त कर दी गई थी।

उस समय नगर विकास विभाग के सचिव अनिमेष कुमार पराशर की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी गठित की गई थी। कमेटी को एक माह के भीतर समस्याओं का समाधान करना था। 30 अक्टूबर को सभी निकायों में करेंगे प्रदर्शन संयुक्त संघर्ष मोर्चा का आरोप है कि दो माह बीत जाने के बाद भी कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। इस दौरान उच्चस्तरीय कमेटी की चार बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया।