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बिहार: नगर निगम की योजनाओं पर कसेगी नकेल, क्वालिटी से अब नहीं होगा कोई समझौता

By Sunil Raj Edited By: Rajat Mourya
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:42 PM (IST)

प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में विकास कार्यों की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच होगी। इसका उद्देश्य निर्माण में मानकों का पालन सुनिश्चित करना और पारदर्शिता लाना है।

नगर निगम की योजनाओं पर कसेगी नकेल, क्वालिटी से अब नहीं होगा कोई समझौता (AI Generated Image)

नगर निगम की योजनाओं पर कसेगी नकेल, क्वालिटी से अब नहीं होगा कोई समझौता (AI Generated Image)

HighLights

  1. नगर निगमों के विकास कार्यों की गुणवत्ता की स्वतंत्र जांच होगी।

  2. थर्ड पार्टी और स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रणाली का सहयोग लिया जाएगा।

  3. निर्माण में मानक, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाएगी।

राज्य ब्यूरो, पटना। प्रदेश के नगर निगम क्षेत्रों में विकास योजनाओं के तहत कराए जा रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता स्वतंत्र रूप से परखने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य निर्माण में निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के साथ योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता और संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही तय करना है।

मूल्यांकन में स्टेट क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रणाली का भी सहयोग लिया जाएगा। इस कार्य में बकायदा थर्ड पार्टी की मदद ली जाएगी।

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार नगर निगम क्षेत्रों में सड़क, नाला, जलापूर्ति, भवन, पार्क, जलनिकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्य लगातार कराए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं में बड़ी राशि खर्च होती है। ऐसे में विभाग अब निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी चाहता है।

इन कामों की जांच स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाएगी। जांच के दौरान स्वीकृत प्राक्कलन (स्टीमेट), निर्माण सामग्री और काम की वास्तविक स्थिति का मिलान किया जाएगा।

गुणवत्ता मूल्यांकन के लिए संबंधित परियोजना का स्थल निरीक्षण भी संभव है। निर्माण में इस्तेमाल सामग्री की गुणवत्ता कैसी है इसकी भी जांच होगी। जरूरत पड़ने पर सामग्री के नमूने लेकर प्रयोगशाला में परीक्षण कराया जा सकता है।

विभाग ने यह निर्णय भी लिया है कि स्टेट क्वालिटी मॉनिटर प्रणाली के सहयोग से निरीक्षण और मूल्यांकन की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया जाएगा। इससे अलग-अलग नगर निगमों में चल रही योजनाओं की गुणवत्ता संबंधी जानकारी एक जगह उपलब्ध हो सकेगी।

किसी परियोजना में गड़बड़ी या मानक के अनुरूप काम नहीं मिलने पर संबंधित एजेंसी से सुधार कराने के साथ जिम्मेदारी भी तय की जा सकेगी।

विभाग का मानना है कि स्वतंत्र मूल्यांकन से निर्माण कार्यों की निगरानी निष्पक्ष होगी। इससे योजनाओं में गुणवत्ता बनाए रखने के साथ सरकारी धन के बेहतर उपयोग को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।