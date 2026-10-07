दिव्यागों की शादी के लिए 1 लाख रुपये देगी बिहार सरकार, बस ये शर्तें करनी होंगी पूरी

डिजिटल डेस्क, पटना। शादी सबके जीवन का एक सपना होता है, लेकिन दिव्यांगता की वजह से अक्सर कई युवा और उनके परिवारों की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। समाज की तंग सोच और आर्थिक तंगी का साया हमेशा उनके सपनों पर भारी पड़ता है।

दिव्यांगों की इन समस्याओं को देखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना शुरू की है, जिससे दिव्यांग भी अपना घर बसा सकते हैं।

सरकार इसके लिए उन्हें अनुदान देती है और भविष्य को सुरक्षित करने का इंतजाम करती है। इस स्टोरी में हम इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवश्यक शर्तें और प्रोसेस के बारे में जानेंगे।

₹1 लाख की आर्थिक मदद

यदि शादी करने वाले जोड़े में से कोई एक या दोनों दिव्यांग हैं, तो मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत राज्य सरकार की ओर से 1 लाख रुपये दिए जाते हैं।

यह राशि लाभार्थी के नाम से 3 से 5 वर्षों के लिए FD के रूप में बैंक में जमा की जाती है। इसका उपयोग वह भविष्य में अपना रोजगार शुरू करने के लिए भी कर सकते हैं।

कैसे करें अप्लाई?

Bihar Divyangjan Vivah Scheme का लाभ लेने के लिए ई-सुविधा पोर्टल के जरिए अप्लाई करना होता है। इसके अलावा संबंधित जिले के सहायक निदेशक, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण कोशिका (बुनियाद केंद्र) में जाकर निर्धारित फॉर्म भरकर दस्तावेजों के साथ जमा कर सकते हैं।