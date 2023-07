Bihar Monsoon Today: बिहार के इन जिलों में विकराल रूप धारण करेगा मानसून, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

Bihar Monsoon Today सावन के इस महीने में मानसून अपने उफान पर है। भारी बारिश के कारण देश के कई हिस्से जलमग्न नजर आ रहे हैं। बिहार के भी कई जिलों में अच्छी खासी बारिश दर्ज की जा रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश और आकाशीय बिजली की चेतावनी जारी की है।

4 दिनों तक मानसून का बना रहेगा प्रभाव। (प्रतीकात्मक फोटो)

जागरण संवाददाता, पटना: राजधानी पटना समेत बिहार के अधिकांश जिलों में अगले चार दिनों तक मानसून के बादल छाये रहेंगे। मौसम विभाग ने राज्य के उत्तरी भाग के अधिकांश जिलों में गरज के साथ भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक, पटना समेत दक्षिणी भागों में बारिश का प्रभाव उत्तर बिहार की तुलना में थोड़ा कम रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, मानसून द्रोणिका जैसलमेर, सुल्तानपुर, पटना, मालदा होते हुए अरूणाचल प्रदेश की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव के कारण उत्तर बिहार के 12 जिलों में भारी बारिश के अनुमान हैं। इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विज्ञान केंद्र ने पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, सीतामढ़ी सुपौल,पूर्णिया, कटिहार व मधेपुरा जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। पटना और शेष भागों में हल्की बारिश के साथ मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार को अररिया के अलग-अलग स्थानों में भारी बारिश दर्ज की गई। अररिया के जोकिहाट में सबसे अधिक 82.8 मिमी बारिश दर्ज की गई। सामान्य से 33 फीसद कम बारिश मौसम विभाग के अनुसार, मानसून सीजन में सामान्य से 33 फीसद कम बारिश दर्ज की गई है। मंगलवार को पटना और आसपास के इलाकों में हुई हल्की-बूंदाबांदी के कारण पैदा हुई उमस भरी गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। भोजपुर में दर्ज किया गया अधिकतम तापमान पटना समेत 15 शहरों के अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राज्य के भोजपुर जिले में 37.8 डिग्री सेल्सियस के साथ अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। राजधानी पटना में तापमान गिरकर 35.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। प्रमुख शहरों का अधिकतम तापमान पटना: 35.6 गया: 34.6 भागलपुर: 35.1 मुजफ्फरपुर: 33.8

