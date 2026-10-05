बिहार में मानसून ने किया निराश, सामान्य से 32 प्रतिशत कम हुई बारिश; शिवहर समेत इन जिलों में सबसे ज्यादा असर

जागरण संवाददाता, पटना। मानसून की विदाई के साथ ही राज्य में वर्षा का आंकड़ा सामने आया है। सितंबर में अच्छी वर्षा के बावजूद प्रदेश में मानसून अवधि के दौरान सामान्य से 32 प्रतिशत कम वर्षा दर्ज की गई।

मौसम विभाग के अनुसार, एक जून से 30 सितंबर तक राज्य में सामान्य 992.2 मिमी वर्षा के मुकाबले 678.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई। प्रदेश के 37 जिलों में सामान्य से कम वर्षा होने के साथ शिवहर में सबसे ज्यादा 54 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई।

इस बार अरवल मात्र एक ऐसा जिला रहा जहां सामान्य से चार प्रतिशत अधिक वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार मानसून ट्रफ का प्रभाव कम होने के साथ वर्षा वाले सिस्टम की मजबूती नहीं होने से सामान्य से कम वर्षा दर्ज हुई।

मानसून के दौरान बंगाल की खाड़ी में बनने वाले निम्न दबाव के कई सिस्टम बिहार तक पहुंचने से पहले कमजोर हुए जिसके कारण घने बादल के अभाव में वर्षा में कमी आई। कई चरणों में मानसून ट्रफ भी बिहार के बजाय मध्य भारत की ओर रही। इससे राज्य में व्यापक और भारी वर्षा की कमी रही। मानसून सीजन के दौरान पटना सहित जिलों में दर्ज हुई वर्षा पर प्रभात रंजन की रिपोर्ट।