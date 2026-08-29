गंगा-सोन-कोसी नदियों के उफान के बीच रेलवे ने कसी कमर, बिहार में 24 घंटे ट्रैक और पुलों पर पहरा

जागरण संवाददाता, पटना। मानसून के रौद्र रूप और प्रमुख नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने रेल परिचालन की सुरक्षा को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। संभावित बाढ़ और कटाव से निपटने के लिए दानापुर, समस्तीपुर, सोनपुर, धनबाद और डीडीयू रेल मंडल के संवेदनशील रेलखंडों पर रेलकर्मियों की तैनाती की गई है।

गंगा, सोन, कोसी समेत अन्य नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर रखी जा रही है। ट्रैक, पुल-पुलियों और आसपास के क्षेत्रों की नियमित निगरानी की जा रही है। बाढ़ का खतरा बढ़ा तो ट्रेनों की रफ्तार भी होगी नियंत्रित कोइलवर, जयप्रकाश सेतु, राजेंद्र सेतु और किउल समेत प्रमुख रेल पुलों पर गश्त बढ़ा दी गई है। बाढ़ प्रभावित संवेदनशील रेलखंडों पर एहतियातन ट्रेनों की गति 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक सीमित की गई है।

रेलवे ने ट्रैक के आसपास बोल्डर, गिट्टी और रेत की बोरियां पहले से उपलब्ध करा दी हैं। इसका उद्देश्य कटाव या जलभराव की स्थिति में तत्काल बचाव कार्य शुरू करना है। रेलकर्मियों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

सेंसर बताएगा नदी का बढ़ता जलस्तर, मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट संवेदनशील रेलखंडों पर हाईटेक वाटर लेवल मॉनिटरिंग सेंसर लगाए गए हैं। जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंचते ही संबंधित अधिकारियों के मोबाइल पर अलर्ट पहुंच जाएगा। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में बारिश और संभावित जलप्रवाह की जानकारी के लिए जल संसाधन विभाग के साथ रीयल टाइम डेटा साझा किया जा रहा है। ट्रैकमैन संवेदनशील स्थानों पर चौबीसों घंटे गश्त कर रहे हैं। इससे जलस्तर में अचानक बढ़ोतरी की स्थिति में रेलवे को समय रहते कदम उठाने में मदद मिलेगी। इमरजेंसी मटीरियल ट्रेनें तैयार, जरूरत पड़ते ही पहुंचेगी मदद रेलवे ने किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पत्थर, गिट्टी और मिट्टी की बोरियों से लदी इमरजेंसी मटीरियल ट्रेनें भी तैयार रखी हैं। कटाव या ट्रैक को नुकसान पहुंचने की स्थिति में इनका इस्तेमाल तत्काल किया जाएगा। रेलवे ट्रैक के आसपास संवेदनशील स्थानों को चिन्हित कर निगरानी बढ़ाई गई है। रेलकर्मियों को जलस्तर, मिट्टी के कटाव और ट्रैक की स्थिति पर विशेष नजर रखने को कहा गया है। मानसून के दौरान छोटी से छोटी गड़बड़ी पर भी तत्काल कार्रवाई की तैयारी है। पुलों के पिलर से नींव तक जांच, कटाव पर खास नजर बड़े रेल पुलों के पिलर, नींव और आसपास हो रहे कटाव की लगातार जांच की जा रही है। डेहरी-आन-सोन का सोन नदी पुल, दीघा-सोनपुर का जयप्रकाश सेतु और मुंगेर का श्रीकृष्ण सेतु निगरानी में हैं।

इसके अलावा मोकामा का राजेंद्र सेतु, आरा का कोइलवर पुल और निर्मली-सहरसा क्षेत्र का कोसी रेल महासेतु भी जांच के दायरे में हैं। जांच के दौरान पिलरों के आसपास मिट्टी के कटाव, पानी के बहाव और नींव की मजबूती का आकलन किया जा रहा है।