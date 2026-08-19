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बिहार को मोदी कैबिनेट का तोहफा, मुजफ्फरपुर-सोनबरसा 4 लेन हाईवे को दी मंजूरी

By Digital Desk Edited By: Radha Krishna
Updated: Wed, 19 Aug 2026 03:57 PM (IST)

केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार के लिए मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक 3,591 करोड़ रुपये की लागत से 4 लेन हाईवे को मंजूरी दी है। यह परियोजना उत्तर बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी।

केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी (फोटो-ANI)

केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी (फोटो-ANI)

HighLights

  1. मुजफ्फरपुर-सोनबरसा 4 लेन हाईवे को कैबिनेट की मंजूरी।

  2. परियोजना पर खर्च होंगे करीब 3,591 करोड़ रुपये।

  3. उत्तर बिहार में सड़क कनेक्टिविटी और कारोबार को मिलेगा फायदा।

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा।

इस परियोजना पर करीब 3,591 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाईवे बनने से उत्तर बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा जाना आसान

नए फोरलेन हाईवे से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा के बीच आवागमन बेहतर होगा। मौजूदा सड़क नेटवर्क पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। लोगों को यात्रा में सहूलियत मिलने के साथ सामान की आवाजाही भी तेज हो सकेगी।

कारोबार को भी मिलेगा फायदा

बेहतर सड़क संपर्क का सीधा फायदा स्थानीय कारोबार और आर्थिक गतिविधियों को मिलने की उम्मीद है।

यह परियोजना उत्तर बिहार के क्षेत्रों को बेहतर सड़क नेटवर्क से जोड़ने में अहम भूमिका निभा सकती है। हाईवे बनने से लोगों के समय और परिवहन लागत में भी कमी आने की संभावना है।

9,450 करोड़ की 4 रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी

केंद्रीय कैबिनेट ने देश में चार मल्टीट्रैकिंग रेल परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। इन पर करीब 9,450 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के आठ जिलों को फायदा मिलेगा। रेलवे नेटवर्क में करीब 410 किलोमीटर की अतिरिक्त क्षमता बढ़ेगी।