बिहार को मोदी कैबिनेट का तोहफा, मुजफ्फरपुर-सोनबरसा 4 लेन हाईवे को दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बड़ी सड़क परियोजना को मंजूरी दी है। मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा तक 4 लेन हाईवे बनाया जाएगा।

इस परियोजना पर करीब 3,591 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाईवे बनने से उत्तर बिहार में सड़क कनेक्टिविटी को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है।

मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी होते हुए सोनबरसा जाना आसान

नए फोरलेन हाईवे से मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी और सोनबरसा के बीच आवागमन बेहतर होगा। मौजूदा सड़क नेटवर्क पर यातायात का दबाव कम करने में भी मदद मिलेगी। लोगों को यात्रा में सहूलियत मिलने के साथ सामान की आवाजाही भी तेज हो सकेगी।