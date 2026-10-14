बिहार में 8 एमएलसी सीटों पर सियासी हलचल, भाजपा प्रदेश कार्यालय में जीत की रणनीति पर मंथन

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद चुनाव को लेकर भाजपा प्रदेश कार्यालय स्थित अटल सभागार में बुधवार को महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक हुई।

प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने बैठक में संगठनात्मक गतिविधियों को प्रभावी बनाने तथा आगामी चुनावी चुनौतियों के मद्देनजर पार्टी की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की।

उन्होंने कहा कि विधान परिषद की आठ सीटों पर हो रहे चुनाव को महत्वपूर्ण बताते हुए एनडीए प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए संगठन की पूरी ताकत लगाने पर बल दिया।

कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्‍वय पर जोर

कार्यकर्ताओं के बीच बेहतर समन्वय, जनसंपर्क अभियान में तेजी और चुनावी तैयारियों को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की सक्रियता ही चुनाव में सफलता का आधार है।

बैठक का प्रमुख केंद्र बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हो रहे चुनाव रहे। इन सभी सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनावी रणनीति पर विचार-विमर्श किया गया। पार्टी नेताओं ने चुनाव में बेहतर समन्वय, संगठन की सक्रियता और कार्यकर्ताओं की प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। साथ ही, संगठन को जमीनी स्तर पर और मजबूत बनाने तथा पार्टी की गतिविधियों को गति देने को लेकर भी चर्चा हुई।बैठक में भाजपा के संगठन महामंत्री भीखू भाई दालसानिया, बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार सिन्हा और संजय सिंह टाइगर मौजूद थे।