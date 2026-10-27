Bihar MLC Election Result: तिरहुत शिक्षक सीट पर भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह आगे, पटना स्नातक से नीरज कुमार की बढ़त

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना के दौरान तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी हो गई है। इसमें भाजपा प्रत्याशी डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह 1877 मतों के साथ सबसे आगे हैं।

सीपीआई के डॉ. संजय कुमार सिंह को 1712 मत मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भूषण झा 1545 मतों के साथ तीसरे और जन सुराज के श्याम नंदन राय 1325 मतों के साथ चौथे स्थान पर हैं। प्रथम वरीयता के मतों में भाजपा प्रत्याशी को बढ़त तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआई के डॉ. संजय कुमार सिंह पर 165 मतों की बढ़त बना रखी है।

नरेंद्र प्रसाद सिंह को कुल 1877 मत मिले, जबकि संजय कुमार सिंह के खाते में 1712 मत आए। निर्दलीय प्रत्याशी भूषण झा 1545 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जन सुराज के श्याम नंदन राय को 1325 मत मिले।

चार प्रमुख प्रत्याशियों के मतों का आंकड़ा प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद तिरहुत शिक्षक सीट पर प्रमुख प्रत्याशियों की स्थिति इस प्रकार है: डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा): 1877 मत

डॉ. संजय कुमार सिंह (सीपीआई): 1712 मत

भूषण झा (निर्दलीय): 1545 मत

श्याम नंदन राय (जन सुराज): 1325 मत इन आंकड़ों के अनुसार, भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 165 मतों से आगे हैं। अंतिम परिणाम के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने और आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा।

पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार की बढ़त की चर्चा पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के शुरुआती रुझानों में जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के आगे चलने की खबर सामने आई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से करीब 900 मतों से आगे बताए जा रहे थे।

इस सीट पर मोकामा विधायक अनंत सिंह के भाई और जन सुराज प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह की स्थिति पर भी राजनीतिक हलकों की नजर है। हालांकि, इस बढ़त के ताजा आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है। अनंत सिंह के घर मिठाई बांटने की चर्चा पटना स्नातक सीट के चुनावी मुकाबले के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर मिठाई बांटे जाने की खबर भी चर्चा में रही। अनंत सिंह ने इस सीट पर जन सुराज प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह को समर्थन दिया है।