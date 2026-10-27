Bihar MLC Election Result: तिरहुत शिक्षक सीट पर भाजपा के नरेंद्र प्रसाद सिंह आगे, पटना स्नातक से नीरज कुमार की बढ़त
बिहार विधान परिषद चुनाव की मतगणना जारी है, जिसमें तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह ...और पढ़ें
HighLights
तिरहुत शिक्षक सीट पर भाजपा के नरेंद्र सिंह आगे।
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में नीरज कुमार ने बनाई बढ़त।
एनडीए ने सभी आठ सीटों पर जीत का जताया भरोसा।
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार विधान परिषद की आठ सीटों पर हुए चुनाव की मतगणना के दौरान तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी हो गई है। इसमें भाजपा प्रत्याशी डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह 1877 मतों के साथ सबसे आगे हैं।
सीपीआई के डॉ. संजय कुमार सिंह को 1712 मत मिले हैं। निर्दलीय प्रत्याशी भूषण झा 1545 मतों के साथ तीसरे और जन सुराज के श्याम नंदन राय 1325 मतों के साथ चौथे स्थान पर हैं।
प्रथम वरीयता के मतों में भाजपा प्रत्याशी को बढ़त
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद भाजपा प्रत्याशी डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआई के डॉ. संजय कुमार सिंह पर 165 मतों की बढ़त बना रखी है।
नरेंद्र प्रसाद सिंह को कुल 1877 मत मिले, जबकि संजय कुमार सिंह के खाते में 1712 मत आए। निर्दलीय प्रत्याशी भूषण झा 1545 मतों के साथ तीसरे स्थान पर रहे। जन सुराज के श्याम नंदन राय को 1325 मत मिले।
चार प्रमुख प्रत्याशियों के मतों का आंकड़ा
प्रथम वरीयता के मतों की गिनती के बाद तिरहुत शिक्षक सीट पर प्रमुख प्रत्याशियों की स्थिति इस प्रकार है:
- डॉ. नरेंद्र प्रसाद सिंह (भाजपा): 1877 मत
- डॉ. संजय कुमार सिंह (सीपीआई): 1712 मत
- भूषण झा (निर्दलीय): 1545 मत
- श्याम नंदन राय (जन सुराज): 1325 मत
इन आंकड़ों के अनुसार, भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से 165 मतों से आगे हैं। अंतिम परिणाम के लिए निर्वाचन प्रक्रिया पूरी होने और आधिकारिक घोषणा का इंतजार रहेगा।
पटना स्नातक सीट पर नीरज कुमार की बढ़त की चर्चा
पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की मतगणना के शुरुआती रुझानों में जेडीयू प्रत्याशी नीरज कुमार के आगे चलने की खबर सामने आई थी। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, वह अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी से करीब 900 मतों से आगे बताए जा रहे थे।
इस सीट पर मोकामा विधायक अनंत सिंह के भाई और जन सुराज प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह की स्थिति पर भी राजनीतिक हलकों की नजर है। हालांकि, इस बढ़त के ताजा आंकड़ों की आधिकारिक पुष्टि जरूरी है।
अनंत सिंह के घर मिठाई बांटने की चर्चा
पटना स्नातक सीट के चुनावी मुकाबले के बीच मोकामा विधायक अनंत सिंह के घर मिठाई बांटे जाने की खबर भी चर्चा में रही। अनंत सिंह ने इस सीट पर जन सुराज प्रत्याशी डॉ. अनुज सिंह को समर्थन दिया है।
ऐसे में मतगणना के दौरान उनके घर गुलाब जामुन बांटे जाने की खबर सामने आई। हालांकि, अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही इस सीट की वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी।
दिलीप जायसवाल ने सभी आठ सीटों पर जीत का जताया भरोसा
बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने पूर्णिया में कहा कि एनडीए ने सभी आठ सीटों पर जीत के लिए मजबूत प्रदर्शन किया है।
उन्होंने दावा किया कि जनता ने एनडीए के पक्ष में मतदान किया है और गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि मतगणना के अंतिम चरण में परिणाम को लेकर कोई अंतिम टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
आठ सीटों के नतीजों पर टिकी राजनीतिक दलों की नजर
बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए हुए चुनाव की मतगणना के बीच विभिन्न राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों की नजर परिणामों पर टिकी है।
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम वरीयता के मतों की गिनती पूरी होने के बाद भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र प्रसाद सिंह बढ़त बनाए हुए हैं।
वहीं, अन्य सीटों के रुझान और अंतिम नतीजों को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है। सभी सीटों की अंतिम तस्वीर निर्वाचन पदाधिकारी की आधिकारिक घोषणा के बाद ही स्पष्ट होगी।
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