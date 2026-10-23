डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की 8 स्नातक एवं शिक्षक सीटों के लिए शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसकी सभी तैयारियां निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी कर ली गई हैं। इस चुनाव में कुल 9,33 मतदाता केंद्रों पर 5,32,847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 3,86,199 पुरुष, 1,46,611 महिलाएं तथा 37 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।