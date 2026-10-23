Bihar MLC Election 2026 Live: 8 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग, 5.32 लाख से ज्यादा वोटर्स तय करेंगे 150 प्रत्याशियों की किस्मत
Bihar Vidhan Parishad Chunav 2026 Live Updates:बिहार विधान परिषद की 8 स्नातक एवं शिक्षक सीटों के लिए शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होना निर्धारित किया गया है, जिसकी तैयारियां निर्वाचन आयोग ने पूरी कर ली हैं।
डिजिटल डेस्क, पटना। बिहार विधान परिषद की 8 स्नातक एवं शिक्षक सीटों के लिए शुक्रवार को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसकी सभी तैयारियां निर्वाचन आयोग द्वारा पूरी कर ली गई हैं। इस चुनाव में कुल 9,33 मतदाता केंद्रों पर 5,32,847 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 3,86,199 पुरुष, 1,46,611 महिलाएं तथा 37 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं।
बिहार एमएलसी चुनाव 2026: मैदान में 150 प्रत्याशी
8 सीटों पर कुल 150 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। जिसमें 90 प्रत्याशी स्नातक कोटे की चार सीटों के लिए तो 60 प्रत्याशी शिक्षक कोटे की सीटों के लिएमैदान में हैं।
Bihar MLC Election 2026: स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 4,92,594 मतदाता पंजीकृत
आंकड़ों की बात करें तो स्नातक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 4,92,594 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 40,253 मतदाता पंजीकृत हैं।